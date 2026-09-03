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A 13. havi nyugdíjat kézbesíti egy postás egy fővárosi társasházban 2025. február 12-én. A Magyar Posta a február havi nyugdíjjal együtt a 13. havi nyugellátást ütemezetten február 11-től kézbesíti egészen a hónap végéig.
Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

Akár 50 ezer forint egyszeri támogatást is igényelhetnek a nyugdíjasok

Infostart

A nehéz helyzetbe került nyugdíjasok jogosultak lehetnek egyszeri segély igénylésére, de a támogatás nem jár automatikusan.

Váratlan kiadások, magas gyógyszerköltségek, egészségügyi problémák vagy elmaradt közüzemi számlák esetén lehetőség van egyszeri segély igénylésére, amelynek összege legalább 15 ezer, legfeljebb 50 ezer forint lehet.

Az igénylésről a legfontosabb tudnivalókat az államkincstár honlapja alapján a Boon.hu gyűjtötte össze.

Egyszeri segélyt az kérhet, aki

  • öregségi nyugdíjban,
  • özvegyi nyugdíjban,
  • szülői nyugdíjban
  • vagy árvaellátásban részesül, és olyan élethelyzetbe került, amely a létfenntartását veszélyezteti

A jogosultság egyik feltétele a jövedelemhatár. Ha a kérelmező közeli hozzátartozójával közös háztartásban él, havi jövedelme nem haladhatja meg a 100 ezer forintot. Ha nem él közeli hozzátartozójával közös háztartásban, a határ 120 ezer forint. A kérelemben a havi jövedelemről is nyilatkozni kell.

Kizáró okok

Az egyszeri segély kizárólag a meghatározott nyugellátásokban részesülők számára igényelhető. Nem állapítható meg a megváltozott munkaképességű személyek ellátásában, a rokkantsági járadékban vagy az időskorúak járadékában részesülőknek a Nyugdíjbiztosítási Alap terhére.

Szintén kizáró ok lehet, ha a nyugdíjas előzetes letartóztatásban van vagy szabadságvesztését tölti. Nem részesülhet a támogatásban az sem, aki tartós bentlakásos szociális intézményben él, illetve bizonyos gyermekvédelmi ellátásban vagy javítóintézeti elhelyezésben részesül.

Évente egyszer

A segély iránti kérelmet a „Kérelem-adatlap egyszeri segély igényléséhez” elnevezésű nyomtatványon kell benyújtani. A hiánytalanul kitöltött és aláírt nyomtatványt a kérelmező lakóhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervhez vagy a Magyar Államkincstár Központhoz lehet benyújtani.

Az egyszeri segély nem rendszeres támogatás, egy személynek évente legfeljebb egy alkalommal állapítható meg.

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Kezdőlap    Belföld    Akár 50 ezer forint egyszeri támogatást is igényelhetnek a nyugdíjasok

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