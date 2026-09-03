Akár 50 ezer forint egyszeri támogatást is igényelhetnek a nyugdíjasok

Váratlan kiadások, magas gyógyszerköltségek, egészségügyi problémák vagy elmaradt közüzemi számlák esetén lehetőség van egyszeri segély igénylésére, amelynek összege legalább 15 ezer, legfeljebb 50 ezer forint lehet.

Az igénylésről a legfontosabb tudnivalókat az államkincstár honlapja alapján a Boon.hu gyűjtötte össze.

Egyszeri segélyt az kérhet, aki

öregségi nyugdíjban,

özvegyi nyugdíjban,

szülői nyugdíjban

vagy árvaellátásban részesül, és olyan élethelyzetbe került, amely a létfenntartását veszélyezteti

A jogosultság egyik feltétele a jövedelemhatár. Ha a kérelmező közeli hozzátartozójával közös háztartásban él, havi jövedelme nem haladhatja meg a 100 ezer forintot. Ha nem él közeli hozzátartozójával közös háztartásban, a határ 120 ezer forint. A kérelemben a havi jövedelemről is nyilatkozni kell.

Kizáró okok

Az egyszeri segély kizárólag a meghatározott nyugellátásokban részesülők számára igényelhető. Nem állapítható meg a megváltozott munkaképességű személyek ellátásában, a rokkantsági járadékban vagy az időskorúak járadékában részesülőknek a Nyugdíjbiztosítási Alap terhére.

Szintén kizáró ok lehet, ha a nyugdíjas előzetes letartóztatásban van vagy szabadságvesztését tölti. Nem részesülhet a támogatásban az sem, aki tartós bentlakásos szociális intézményben él, illetve bizonyos gyermekvédelmi ellátásban vagy javítóintézeti elhelyezésben részesül.

Évente egyszer

A segély iránti kérelmet a „Kérelem-adatlap egyszeri segély igényléséhez” elnevezésű nyomtatványon kell benyújtani. A hiánytalanul kitöltött és aláírt nyomtatványt a kérelmező lakóhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervhez vagy a Magyar Államkincstár Központhoz lehet benyújtani.

Az egyszeri segély nem rendszeres támogatás, egy személynek évente legfeljebb egy alkalommal állapítható meg.