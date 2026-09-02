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Nyitókép: forrás: Szerencsejáték Zrt.

Meglepő: három szám is megismétlődött a lottóhúzáson

Infostart / MTI

Nem volt telitalálatos a skandináv lottón.

A Szerencsejáték Zrt. honlapján olvasható tájékoztatás szerint a szeptember 2-án megtartott 36. heti Skandináv lottó sorsoláson a következő számokat húzták ki:

Első számsorsolás:

  • 3 (három)
  • 6 (hat)
  • 7 (hét)
  • 8 (nyolc)
  • 12 (tizenkettő)
  • 21 (huszonegy)
  • 26 (huszonhat)

Második számsorsolás:

  • 3 (három)
  • 7 (hét)
  • 10 (tíz)
  • 11 (tizenegy)
  • 21 (huszonegy)
  • 29 (huszonkilenc)
  • 31 (harmincegy)

Nyeremények:

  • 7 találatos szelvény nem volt;
  • 6 találatos szelvény 78 darab, nyereményük egyenként 341 275 forint;
  • 5 találatos szelvény 3501 darab, nyereményük egyenként 7605 forint;
  • 4 találatos szelvény 45 651 darab, nyereményük egyenként 2560 forint.

A következő sorsoláson 925 millió forint lesz a fődíj.

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