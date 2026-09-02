Meglepő: három szám is megismétlődött a lottóhúzáson

A Szerencsejáték Zrt. honlapján olvasható tájékoztatás szerint a szeptember 2-án megtartott 36. heti Skandináv lottó sorsoláson a következő számokat húzták ki:
Első számsorsolás:
- 3 (három)
- 6 (hat)
- 7 (hét)
- 8 (nyolc)
- 12 (tizenkettő)
- 21 (huszonegy)
- 26 (huszonhat)
Második számsorsolás:
- 3 (három)
- 7 (hét)
- 10 (tíz)
- 11 (tizenegy)
- 21 (huszonegy)
- 29 (huszonkilenc)
- 31 (harmincegy)
Nyeremények:
- 7 találatos szelvény nem volt;
- 6 találatos szelvény 78 darab, nyereményük egyenként 341 275 forint;
- 5 találatos szelvény 3501 darab, nyereményük egyenként 7605 forint;
- 4 találatos szelvény 45 651 darab, nyereményük egyenként 2560 forint.
A következő sorsoláson 925 millió forint lesz a fődíj.