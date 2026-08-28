ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.34
usd:
314.43
bux:
149725.52
2026. augusztus 28. péntek Ágoston
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Résztvevõk a palesztin foglyok, kiemelten a Gázában fogvatartott gyermekorvos, kórházigazgató, Huszám Abu Szafija mellett tartott szolidaritási tüntetésen a budapesti Fõvám téren 2026. augusztus 21-én.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Mazsihisz: a terroristákat éltető demonstráció puszta provokáció – a szervező is reagált

Infostart / MTI

A szervezet szerint nem engedhetik, hogy Magyarország biztonságát, Budapest rendjét „ártatlan civilek arca mögé bújva, terrorista mozgalmak veszélyeztessék”. A palesztinpárt megmozdulás szervezője viszont arról írt, nem tudta, hogy a demonstráció ütközik egy zsidó kulturális fesztivál helyszínével, így módosították az útvonalat.

Kifejezett provokációnak tartja a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz), hogy a zsidó újév közeledtével, egyházi kulturális fesztiválokkal azonos helyszínen és azonos időpontban hirdet „terroristákat éltető újabb demonstrációkat egy Hamász-szimpatizáns” Budapesten.

Grósz Andor, a Mazsihisz elnöke az MTI-nek csütörtökön megküldött közleményében azt írta, nem engedik, hogy Magyarország biztonságát, Budapest rendjét „ártatlan civilek arca mögé bújva, terrorista mozgalmak veszélyeztessék”.

„Nem vallási, nem származási, nem politikai nézet kérdése, hogy radikális, fegyveres gyilkos csoportoknak még a kultuszát sem hozhatja be senki Magyarországra. Aki ezt teszi, az a magyar társadalom békéjét teszi kockára” – írta.

Hozzátette: a kormány képviselőivel folyamatos egyeztetnek „annak érdekében, hogy többet ne lehessen a joggal visszaélve a terrort éltetni”.

Módosították a palesztinpárti megmozdulás útvonalát

Módosította a vasárnapi palesztinpárti tüntetés útvonalát a Sóletfesztivál miatt a felvonulás szervezője.

Az „Együtt az Igazságért Palesztinától Budapestig” demonstráció szervezői nevében Komáromy Gergely (G Ras), a demonstráció bejelentője csütörtöki közleményében azt írta, a vasárnapra a Szabadság tér – Szabadság híd útvonalra bejelentett demonstrációt nem a Sóletfesztivál ellen és nem a zsidó kulturális és gasztronómiai rendezvény látogatóinak megfélemlítésére szervezték.

A szervező szerint nem volt tudomásuk arról, hogy az eredetileg bejelentett és a rendőrség által elfogadott útvonal érinti a Sóletfesztivál helyszínét, de amint tudomást szereztek az egybeesésről, módosították az útvonalat. Mint írta, a tüntetés szervezőiként elutasítanak minden nemi, faji vagy vallási alapú üldöztetést.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Mazsihisz: a terroristákat éltető demonstráció puszta provokáció – a szervező is reagált

budapest

demonstráció

fesztivál

mazsihisz

módosítás

palesztina

útvonal

sólet

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter: „aljas hazugság”, hogy paktumot kötött a Tisza és a Fidesz

Magyar Péter: „aljas hazugság”, hogy paktumot kötött a Tisza és a Fidesz

Magyar Péter „aljas hazugságnak” nevezte pénteken, hogy a Tisza és a Fidesz között paktum született volna arról, hogy kit választanak a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) élére.
 

Megválasztották az új vagyonvisszaszerzési hivatal elnökét

NVVH vezetői pályázat: Hadházy Ákos közérdekű adatigénylést nyújt be

A Fidesz besúgóhálózattól tart, az Alkotmánybírósághoz fordulnak

Magyar Péter elárulta, hová költözhet az NVVH

VIDEÓ
Mohács 500 - Mi is veszett Mohácsnál? Katona Csaba, Inforádió, Aréna
Egymást tanítjuk Milák Kristóffal. Szabó Álmos, Inforádió, Aréna
Mit hoz a most kezdődő tanév? Totyik Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.28. péntek, 18:00
Rusvai Miklós
víruskutató
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Itt a hét legfontosabb megszólalása - Mutatjuk a tőzsdei reakciókat!

Itt a hét legfontosabb megszólalása - Mutatjuk a tőzsdei reakciókat!

A befektetők ma elsősorban Kevin Warsh Fed-elnök Jackson Hole-i beszédére fókuszálnak; bár a felszólalás nem kapcsolódik hivatalos kamatdöntő üléshez, a piacok minden olyan jelzésre közelről figyelnek, amelyből következtetni lehet a kamatpálya várható alakulására.  A magyar tőzsdén egyelőre bizonytalan a hangulat, Európában viszont jelentős pluszokat láthatunk a vezető börzéken, Amerikában pedig óvatosak a befektetők Warsh beszéde előtt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Egyre több magyar szokik rá erre a levesre: sokat spórolnak vele, de nem feltétlenül egészséges

Egyre több magyar szokik rá erre a levesre: sokat spórolnak vele, de nem feltétlenül egészséges

Több mint 10 százalékkal emelkedett hazánk tésztaleves-fogyasztása az elmúlt években.

BBC
Business Sport Travel Science
Chinese officials say rescue operations reach 'critical stage' after deadly flash floods in Nepal

Chinese officials say rescue operations reach 'critical stage' after deadly flash floods in Nepal

Flash flooding on Wednesday has killed at least 547 people, as Beijing warns that a newly formed lake of rising water near the Nepal border could burst its banks.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 28. 16:17
Azbesztügy: egyelőre nem lehet végleges megoldás Szombathelyen
2026. augusztus 28. 15:55
NVVH vezetői pályázat: Hadházy Ákos közérdekű adatigénylést nyújt be
×
×