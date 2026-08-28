Mazsihisz: a terroristákat éltető demonstráció puszta provokáció – a szervező is reagált

Kifejezett provokációnak tartja a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz), hogy a zsidó újév közeledtével, egyházi kulturális fesztiválokkal azonos helyszínen és azonos időpontban hirdet „terroristákat éltető újabb demonstrációkat egy Hamász-szimpatizáns” Budapesten.

Grósz Andor, a Mazsihisz elnöke az MTI-nek csütörtökön megküldött közleményében azt írta, nem engedik, hogy Magyarország biztonságát, Budapest rendjét „ártatlan civilek arca mögé bújva, terrorista mozgalmak veszélyeztessék”.

„Nem vallási, nem származási, nem politikai nézet kérdése, hogy radikális, fegyveres gyilkos csoportoknak még a kultuszát sem hozhatja be senki Magyarországra. Aki ezt teszi, az a magyar társadalom békéjét teszi kockára” – írta.

Hozzátette: a kormány képviselőivel folyamatos egyeztetnek „annak érdekében, hogy többet ne lehessen a joggal visszaélve a terrort éltetni”.

Módosították a palesztinpárti megmozdulás útvonalát

Módosította a vasárnapi palesztinpárti tüntetés útvonalát a Sóletfesztivál miatt a felvonulás szervezője.

Az „Együtt az Igazságért Palesztinától Budapestig” demonstráció szervezői nevében Komáromy Gergely (G Ras), a demonstráció bejelentője csütörtöki közleményében azt írta, a vasárnapra a Szabadság tér – Szabadság híd útvonalra bejelentett demonstrációt nem a Sóletfesztivál ellen és nem a zsidó kulturális és gasztronómiai rendezvény látogatóinak megfélemlítésére szervezték.

A szervező szerint nem volt tudomásuk arról, hogy az eredetileg bejelentett és a rendőrség által elfogadott útvonal érinti a Sóletfesztivál helyszínét, de amint tudomást szereztek az egybeesésről, módosították az útvonalat. Mint írta, a tüntetés szervezőiként elutasítanak minden nemi, faji vagy vallási alapú üldöztetést.