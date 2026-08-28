Kiss László: A kormány csak átsöpri a közbiztonsági problémát más kerületekbe

Kiss László III. kerületi polgármester a Facebook-oldalán csütörtökön reagált Baranyi Krisztina (IX. kerület), Niedermüller Péter (VII. kerület), Pikó András (VIII. kerület), Soproni Tamás (VI. kerület) és Tóth József (XIII. kerület) közös, szerdai közleményére, amelyben a polgármesterek bejelentették: a kormány elfogadta kezdeményezésüket, így belátható időn belül javulhat Budapest közbiztonsága. A közlemény szerint Budapest belső kerületeinek polgármesterei július 15-én fordultak a kormányhoz, azonnali intézkedéseket kezdeményezve a fővárosi közbiztonság javítása érdekében. Akkor 30 napos fokozott rendőri ellenőrzés indult, most pedig további kezdeményezéseik elfogadásáról számolt be Pósfai Gábor belügyminiszter.

Erre reagált csütörtökön Kiss László, aki szerint

„nyilvánvalóan elégtelen összbudapesti szinten” az a kormányzati vállalás, amely szerint 19 állandó és 90 visszatérő fővárosi helyszínen lesz koncentrált rendőri jelenlét.

A polgármester szerint csak a III. kerületben négy állandó és további hat visszatérő helyszínen lenne szükség koncentrált rendőri jelenlétre. Arra, hogy a belügyminiszter támogatja, hogy az önkormányzatok kapjanak valódi hatósági jogköröket a dohányboltok működésének szabályozására, Kiss László úgy reagált, ezzel kapcsolatban törvénykezdeményezési joggal éltek a nyár elején, de még nem kaptak választ.

Arra, hogy a Belügyminisztérium javaslatot fog tenni a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság (FÖRI) és a kerületi önkormányzati közterület-felügyeletek és rendészetek hatásköreinek kiterjesztésére, Kiss László úgy reagált, ez azt jelenti, hogy a rendőrség helyett az önkormányzatoknak kell ellátni a feladatokat. „Ilyen felvetést már korábban tettem, ez nem aratott osztatlan sikert” – jegyezte meg.

A polgármester közölte: a kormánynak a fővárosi közbiztonság javítását célzó intézkedéseit „elégtelen szépségtapasznak” tartja, a Budapesti Rendőr-főkapitányság és a kerületi rendőrségek jelenlegi kapacitása kevés.

„A mostani intézkedéseknek már jelenleg is az a következménye, hogy áttolják a problémát más kerületekre. Az ezzel kapcsolatos sikerpropaganda minimum korai” – írta. Kiemelte: Budapest nem Pest néhány kerülete, és a kormányzat részéről eddig semmilyen párbeszéd a kérdésben nem volt más kerületekkel, „sőt fel se merült, hogy kellene”.

Kiss László szerint a palackvisszaváltás megszüntetésének azonnali felfüggesztése és a budapesti rendőrség állományának haladéktalan megerősítése nélkül nem várható siker rövid távon. Úgy vélte: „a vidékről felköltöző guberáló hordák megfékezése elsősorban nem szociális feladat”, és tévedés a szegény és/vagy hajlék nélküli embereket összetéveszteni a korábbinál nagyobb számú és erőszakosságú csoportokkal.

A III. kerület vezetője szerint úgy tűnik, a külső kerületek magukra maradtak. Közölte, szerencsésebb lenne, ha „ott oldanánk meg a problémát, ahol van, nem pedig ott, ahol látszik”.