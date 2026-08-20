Peremháborgás lesz: jönnek nagy esők, mutatjuk a helyszíneket

A derült vagy fátyolfelhős éjszakát követően csütörtökön napos idő várható fátyol- és gomolyfelhőkkel.

A csütörtök délutáni óráktól főként a Dunántúl északi, északnyugati felén, harmadán növekszik a zivatarok kialakulásának, illetve az Alpok felől történő besodródásának valószínűsége. A kora esti órákban már az Északi-középhegység nyugati térségében sem zárható ki zivatartevékenység. A cellákat jellemzően viharos, óránkénti 60-80 kilométeres széllökés, jégeső és intenzív csapadék kísérheti. A késő délutáni, kora esti órákban egy-egy heves zivatar képződését sem lehet teljesen kizárni, amelyhez erősen viharos, óránkénti 80-90 kilométeresnél is erősebb széllökés és nagyobb méretű jég is társulhat. A zivatartevékenység súlypontja főként a Felvidéket érintheti, akár zivatarrendszer formájában is, de ennek pontos pályája még nagyon bizonytalan.

Zivatarok mentén viharos széllökésekre is számítani lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 32 és 37 Celsius-fok között várható a HungaroMet előrejelzése szerint.

A videón látható, hogy pénteken több helyen is lehet esőre számítani.