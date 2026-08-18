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Nyitókép: Unsplash.com

Rémes tragédia történt Sárváron

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Elgázolt a Balatonfüredről Szombathelyre tartó sebesvonat kedden este Sárvár állomásnál egy embert, aki a balesetben életét vesztette – közölte honlapján a Mávinform.

A közlemény szerint a vonat utasait pótlóbusz szállítja tovább Szombathelyre.

A helyszínelés miatt Sárvár és Ostffyasszonyfa között szünetel a vonatközlekedés, ezen a szakaszon pótlóbuszok közlekednek.

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