Rémes tragédia történt Sárváron

A közlemény szerint a vonat utasait pótlóbusz szállítja tovább Szombathelyre.
A helyszínelés miatt Sárvár és Ostffyasszonyfa között szünetel a vonatközlekedés, ezen a szakaszon pótlóbuszok közlekednek.
A közlemény szerint a vonat utasait pótlóbusz szállítja tovább Szombathelyre.
A helyszínelés miatt Sárvár és Ostffyasszonyfa között szünetel a vonatközlekedés, ezen a szakaszon pótlóbuszok közlekednek.
15 éves csúcsra emelkedett a német államkötvényhozama, miközben az amerikai és japán államkötvényhozamok is nyomás latt vannak. A befektetőket egyre inkább zavarja a magas adósság és a kínálati sokkok, mint a közel-keleti háború. A magasabb amerikai kötvényhozamok mellett erősödik a dollár, bár egyelőre csak kismértékben. A forint árfolyama már 366 felé is benézett az euróval szemben, a dollárnál pedig egy ideje 316 felett mozog.
A fiatalok körében a viselhető fizetési megoldások ismertsége szinte teljes körű.
States are seeking billions of dollars from the social media giant, which owns Facebook and Instagram.