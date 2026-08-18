Rémes tragédia történt Sárváron

15 éves csúcsra emelkedett a német államkötvényhozama, miközben az amerikai és japán államkötvényhozamok is nyomás latt vannak. A befektetőket egyre inkább zavarja a magas adósság és a kínálati sokkok, mint a közel-keleti háború. A magasabb amerikai kötvényhozamok mellett erősödik a dollár, bár egyelőre csak kismértékben. A forint árfolyama már 366 felé is benézett az euróval szemben, a dollárnál pedig egy ideje 316 felett mozog.