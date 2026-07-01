Célkeresztbe vette a kormány a vadászokat

Az agrárminiszter feladatkörét érintő törvények módosításáról szóló törvény módosította a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló törvényt. A vadászati törvény módosítása által bevezetett változások következtében szükségessé vált a törvény végrehajtási rendeletének módosítása és a törvényi rendelkezésekhez megfelelően igazodó részletszabályok megalkotása. Emellett szükségessé vált a tájegységi tervrendeletek módosítása is.

A vadászati törvény módosítása egyértelműen rögzítette: egy adott vadászterület vadászati jogára kizárólag egy haszonbérleti szerződés köthető érvényesen. A törvény tárgyi módosításához igazodóan szükséges a vadászati hatóság eljárása tekintetében annak kimondása, hogy a vadászati hatóság a vadászatra jogosult nyilvántartásba vétel iránti kérelmét elutasítja abban az esetben, amennyiben az érintett vadászterület vonatkozásában már másik vadászatra jogosult került bejegyzésre.

A végrehajtási rendelet lődíjjal kapcsolatos rendelkezése módosításának célja, hogy kiküszöbölje azt a gyakorlatot, amely szerint a vadászatra jogosult a hivatásos vadászt megillető lődíjat nem vagy csak több évre összevontan fizeti ki. A módosítás kötelezővé teszi, hogy a jogosult minden naptári évben legalább egyszer ténylegesen teljesítse a lődíj kifizetését, ezzel biztosítva a rendszeres jövedelemkifizetést a hivatásos vadász számára.

A tervezet a vaddisznóra és a szikaszarvasra is kiterjeszti a szelektív vadbefogó hálóval befogható fajok körét, elősegítve ezen fajok egyedeinek célzott, szükség szerinti eltávolítását, áthelyezését.

A végrehajtási rendelet tárgyi módosításával összefüggésben

szakmai igényként merült fel annak egyértelmű rögzítése, hogy pontosan melyek az éjszaka vadászható vadfajok, másrészt az is, hogy az éjszaka vadászható vadfajok köre bővüljön a pézsmapocokkal mint idegenhonos inváziós fajjal.

Mindezek mellett további szakmai igényként merült azon vadfajok körének bővítése, amelyek vadászatához elektronikus akusztikai eszköz használható. Az elektronikus akusztikai eszköz gyűjtőfogalom, amely alatt számos eszköz érthető (magnókészülék, magnetofon), amelyek köre folyamatosan bővül, s emiatt ezen eszközök pontos jogszabályi meghatározása nem célszerű. Az ilyen eszközök esetleges engedélyezését megalapozó kizárólagos célokat a vadászati törvény határozza meg.

Az elektronikus akusztikai eszköz használatához a vadászati hatóság külön engedélyére borz esetén az európai vadon élő növények, állatok és természetes élőhelyeik védelméről szóló egyezményben (berni egyezmény) foglalt szabályok, dolmányos varjú, szarka és szajkó esetén a vadon élő madarak védelméről szóló uniós irányelvben meghatározott rendelkezések miatt van szükség.

A módosítás összhangban áll az idegenhonos inváziós fajok visszaszorítására irányuló hazai és európai uniós törekvésekkel, így az egyéb apróvadfajok körébe tartozó, idegenhonos inváziós fajok állományának hatékony szabályozása is kiemelt vadgazdálkodási és természetvédelmi érdek. Az elektronikus akusztikai eszközök alkalmazásának engedélyezése ily módon elősegítheti e fajok célzott, szelektív és hatékony gyérítését.

A tervezett módosítás lehetővé teszi azt is, hogy a nagyvad társas vadászaton részt vevő 25 fő vadász korláttól el lehessen térni, szigorúan meghatározott feltételek fennállása esetén.

A hatékony állományszabályozás egyes térségekben megkövetelheti, hogy eredményes, vadászati és szakmai szempontból is értékes társas nagyvadvadászatokat magasabb létszámmal lehessen megszervezni. A módosítás olyan garanciális feltételeket állapít meg, amelyek biztosítják, hogy

a legfeljebb 40 főig történő eltérés a biztonsági szint fenntartása mellett járuljon hozzá a nagyvadállomány szabályozásának eredményességéhez és a vadgazdálkodási célok megvalósításához.

Az elektronikus képnagyítóból vagy képátalakítóból álló célzóeszközök vonatkozásában szükséges a végrehajtási rendelet megfelelő módosítása, amely alapján indokolt annak pontosítása, hogy az ilyen célzóeszközök birtoklása, illetve használata milyen esetben minősül a vadászat rendje megsértésének.

A módosítás kiemeli: kizárólag annak a trófeás vadnak az elejtőjét jutalmazza a vadászati hatóság éremmel és oklevéllel, amelynek elejtése a jogszabályban meghatározottak szerint valósult meg és a trófea bírálata során megállapították, hogy az egyed hasznosítása szakszerű volt, továbbá az elejtés olyan vadászterületen történt, amelyen az adott vadfajjal tervszerű gazdálkodás folyik.

A szabályozással kapcsolatos észrevételeket a tarsadalmiegyeztetes@aem.gov.hu email-címre lehet elküldeni július 8-ig.