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Nyitókép: Ruszin-Szendi Romulusz/Facebook

Furcsa helyzet a magyar légtérben, a honvédség helikoptereit riasztották

Infostart / MTI

Honvédségi helikopter szállt fel a pápai bázisról kedden, miután két vitorlázógép pilótája nem vette fel a rádiókapcsolatot a magyar légiforgalmi szolgálatokkal – közölte a honvédelmi miniszter a Facebook-oldalán.

Ruszin-Szendi Romulusz azt írta: a Légi Műveleti és Irányítási Központ váltásvezetője kora délután jelentette, hogy Ausztria felől a magyar légtérbe berepült vitorlázógép pilótája nem vette fel a rádiókapcsolatot a légiforgalmi szolgálatokkal.

A rövid időn belül felszálló pápai kutató-mentő helikopter személyzete két vitorlázó repülőgépet azonosított a légtérben, és kézjelekkel a vészfrekvencián történő kapcsolatfelvételre utasította a pilótákat, akik ezután a légiforgalmi irányítással is felvették a kapcsolatot, így a helikopter visszatért a bázisra – tette hozzá.

Kitért arra, a vitorlázógépek eredeti célállomásként Békéscsabát adták meg a légiirányításnak, majd Ausztria felé fordultak, és elhagyták a magyar légteret.

A vadászgépek riasztására nem volt szükség, az indokolatlan költségeket generált volna – olvasható a honvédelmi miniszter bejegyzésében.

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Kezdőlap    Belföld    Furcsa helyzet a magyar légtérben, a honvédség helikoptereit riasztották

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