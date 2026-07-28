Furcsa helyzet a magyar légtérben, a honvédség helikoptereit riasztották

Ruszin-Szendi Romulusz azt írta: a Légi Műveleti és Irányítási Központ váltásvezetője kora délután jelentette, hogy Ausztria felől a magyar légtérbe berepült vitorlázógép pilótája nem vette fel a rádiókapcsolatot a légiforgalmi szolgálatokkal.

A rövid időn belül felszálló pápai kutató-mentő helikopter személyzete két vitorlázó repülőgépet azonosított a légtérben, és kézjelekkel a vészfrekvencián történő kapcsolatfelvételre utasította a pilótákat, akik ezután a légiforgalmi irányítással is felvették a kapcsolatot, így a helikopter visszatért a bázisra – tette hozzá.

Kitért arra, a vitorlázógépek eredeti célállomásként Békéscsabát adták meg a légiirányításnak, majd Ausztria felé fordultak, és elhagyták a magyar légteret.

A vadászgépek riasztására nem volt szükség, az indokolatlan költségeket generált volna – olvasható a honvédelmi miniszter bejegyzésében.