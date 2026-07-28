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Rendõrök egy kisbusz roncsa mellett a berlini Tiergarten parkban 2026. július 26-án, miután az elõzõ éjjel egy férfi egy fehér kisbusszal hajtott a tömegbe a Pride felvonuláson. A támadó a jármûvel többeket elgázolt, egy nõ a helyszínen életét vesztette. A rendõrség közlése szerint egy 21 éves, iszlamista körökbõl ismert férfit köröznek.
Nyitókép: MTI/EPA/Fadi Yousef

Sötét titok derült ki a berlini Pride gázolójáról – lapértesülés

Infostart / MTI
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Videófelvételen esküdött hűséget az Iszlám Állam nemzetközi terrorhálózatnak a berlini Pride-on elkövetett gázolás gyanúsítottja a merénylet elkövetése előtt - erősítette meg a német ügyészség szóvivője a Bild című német napilap biztonsági forrásokra hivatkozva közölt értesülését kedden.

A lap információi szerint a videófelvételt a nyomozók a libanoni származású, de német állampolgárságú gyanúsított, Abdul Rahman Ballout mobiltelefonján találták meg.

A 21 éves férfi szombat este hajtott autójával a Pride résztvevői közé. Kai Wegner, Berlin polgármestere kedden közölte, hogy a merényletben

egy lengyel nő meghalt és további ember 31 megsebesült, közülük többen súlyosan.

A merényletet elkövető férfi ellen a gázolás után hajtóvadászatot indított a rendőrség, és a Berlin nyugati részén található Spandau városrészben végrehajtott vasárnap esti razzia során talált rá, majd végzett vele. A rendőrök megtalálták az autójában annak a bozótvágó késnek a nyelét, amellyel a kezében, futva menekült el a gázolás helyszínéről, de a penge már hiányzott belőle.

A lengyel külügyminisztérium hétfői közlése szerint a merényletben elhunyt lengyel nő felnőtt lánya megsebesült és kórházban ápolják. Hozzátették hogy nincs életveszélyben, és értesítették az édesanyja haláláról.

A berlini polgármester a városi közgyűlés keddi ülése után az iszlamista gyanúsítottak elleni szigorúbb fellépést sürgette a hasonló merényletek megakadályozás érdekében.

Közölte, hogy a rendőrség és a belföldi hírszerző szolgálatok számára szélesebb eljárási hatáskört kell biztosítani, mert véleménye szerint a rendőrségnek nincs kapacitása a gyanúsítottak folyamatos megfigyelésére. Ezért a megfigyelt személyek bokájára szerelt elektronikus nyomkövetők, vagy egyéb hasonló eszközök szélesebb körű alkalmazásán kell elgondolkodni, és ha szükséges, módosítani kell a használatukra vonatkozó törvényeket - tette hozzá.

Alexander Dobrindt német belügyminiszter kedden megerősítette előző napi kijelentését, amely szerint ő is az elektronikus nyomkövetők alkalmazásával, továbbá a fiatalkorúakra vonatkozó törvények módosításával és a megelőzési célú, előzetes fogva tartásra vonatkozó szabályozással látja megoldhatónak a kérdést. Hozzátette, hogy már egyeztetnek erről a német kormánykoalícióban, és elképzelhetőnek tartja, hogy gyors megegyezésre jussanak.

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