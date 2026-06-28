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A drónnal készült felvételen fürdõzõk a Velencei-tóban Velencénél 2026. június 28-án. A tó vízállása ezen a napon 50 centiméter alá süllyedt az agárdi vízmércénél.
Nyitókép: Vasvári Tamás

Csoda, ha nem tűnik el a Velencei-tó a nyár végére, szomorú fotók érkeztek

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Történelmi mélypontra süllyedt a Velencei-tó vízállása: az agárdi mérőállomáson mindössze 47 centiméteres vízszintet rögzítettek, ami jelentősen elmarad az ideálisnak tekintett 130 centimétertől.

A vízszint drasztikus csökkenése mellett a tó hőmérséklete is meghaladja a 30 Celsius-fokot, ami jelentősen rontja a fürdőzés élményét, továbbá növeli az algásodás kockázatát és kedvezőtlenül hat a vízminőségre.

A kialakult helyzet a helyi vendéglátóipart is súlyosan érinti: az üzlettulajdonosok beszámolói szerint a hőség miatt a forgalom visszaesett, a vendégek száma elmarad a korábbi időszakoktól – készített riportot az RTL Híradója.

Velence, 2026. június 28. Fürdõzõk a Velencei-tóban Velencénél 2026. június 28-án. A tó vízállása ezen a napon 50 centiméter alá süllyedt az agárdi vízmércénél. MTI/Vasvári Tamás
Velence, 2026. június 28. Fürdõzõk a Velencei-tóban Velencénél 2026. június 28-án. A tó vízállása ezen a napon 50 centiméter alá süllyedt az agárdi vízmércénél. MTI/Vasvári Tamás

A vízhiány kezelése érdekében a szakemberek már korábban intézkedési tervet dolgoztak ki a halállomány megóvására.

Velence, 2026. június 28. A drónnal készült felvételen a Velencei-tó partszakasza Velencénél 2026. június 28-án. A tó vízállása ezen a napon 50 centiméter alá süllyedt az agárdi vízmércénél. MTI/Vasvári Tamás
Velence, 2026. június 28. A drónnal készült felvételen a Velencei-tó partszakasza Velencénél 2026. június 28-án. A tó vízállása ezen a napon 50 centiméter alá süllyedt az agárdi vízmércénél. MTI/Vasvári Tamás

A tóról szóló jelentések mellett az országos hőség más területeken is rekordokat döntött: Budakalászon 40,7 fokot mértek, ami új napi és havi melegrekordnak számít. A Duna túlpartján, Gödön 40,6 fokot mértek.

A meteorológiai előrejelzések szerint a hőség tetőzése a jövő hét elejére várható, a hőhullám enyhülését hozó hidegfront pedig csütörtökön érkezhet.

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Kezdőlap    Belföld    Csoda, ha nem tűnik el a Velencei-tó a nyár végére, szomorú fotók érkeztek

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