Nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót Polgár Judit – a nap hírei

A rendszerváltás óta először van lehetőség arra, hogy pártok felett álló köztársasági elnököt válasszon az Országgyűlés – jelentette ki a miniszterelnök, aki mindenkit arra kért, vegyen részt a jelölés folyamatában. Magyar Péter az Országgyűlésben napirend előtt hangsúlyozta: akkor döntenek jól, ha olyan államfőt választanak, aki az egész országot akarja képviselni. A köztársasági elnök távozása után Nagy Bálint Gábor legfőbb ügyész menesztését is sürgette a miniszterelnök.

Nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót Polgár Judit. A sakktörténet legeredményesebb női játékosa facebook-oldalán arról írt, hogy élete megtiszteltetésének tartja a kezdeményezők felkérést. Hozzátette: nagyra tartja Magyar Péter miniszterelnök gesztusát, hogy a Tisza meghatározó parlamenti súlya ellenére is független, pártok felett álló jelöltet kért fel köztársasági elnöknek. Ugyanakkor mint fogalmazott nem érez elég erőt magában ahhoz, hogy vállalja egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét.

Ellenzéki bírálatok érték a miniszterelnök parlamenti felszólalását és köztársaságielnök-jelöltjének bejelentését. A fideszes Bóka János úgy úgy fogalmazott: akárkit is választ a Tisza köztársasági elnöknek, az illegitim lesz amiatt, ahogyan Sulyok Tamást eltávolították. A Fidesz nem vesz részt a választás folyamatában.

Az Országgyűlés alelnöke, Hallerné Nagy Anikó látja el a házelnöki feladatokat az új köztársasági elnök megválasztásáig. Az eddigi házelnök Forsthoffer Ágnest azért kell helyettesíteni, mert ő a köztársasági elnök feladatait látja el, miután Sulyok Tamás megbízatása a mai nappal megszűnt.

Kivizsgálja a kormány Szijjártó Péter korábbi külügyminiszter minden, a BYD magyarországi beruházásához kapcsolódó döntését. Magyar Péter miniszterelnök az Országgyűlésben azt mondta: a volt tárcavezető röviddel miniszteri megbízatásának megszűnése után annál a vállalatnál vállalt munkát, amelynek beruházásait korábban állami támogatásokkal segítette. Közölte: feltárják a nagyvállalatoknak nyújtott támogatások, adókedvezmények, gyorsított engedélyezések és közpénzből finanszírozott beruházások részleteit.

Holnap már el is fogadhatja az Országgyűlés a Független Közmédia Testület alapító okiratát, amely az új közszolgálati médiarendszer létrehozásának egyik kulcslépése lesz. A javaslat a Közszolgálati Közalapítvány megszüntetéséről, valamint az új testület működésének jogi, vagyoni és szervezeti feltételeiről rendelkezik. A Független Közmédia Testület gyakorolná a tulajdonosi jogokat a közszolgálati médiaszervezetek felett.

Alkotmányjogi panaszt nyújt be a szolidaritási adó miatt Győr polgármestere. A városvezetés szerint a jelenlegi rendszer aránytalanul korlátozza az önkormányzat pénzügyi autonómiáját, különösen a helyi iparűzési adóhoz kapcsolódó elvonások révén. A rendelet megtámadására álló 180 napos határidő július 22-én jár le.

Az Országos Kereskedelmi Szövetség szerint a kiskereskedelmi különadót nem módosítani, hanem teljesen kivezetni kell. A szervezet úgy véli: a jelenlegi, legmagasabb, 4,5 százalékos adókulcs továbbra is jelentős terhet ró a szektorra, és hozzájárul a fogyasztói árak emelkedéséhez.

Megkezdte a magyar vásárlók kompenzálását a Temu, miután a Gazdasági Versenyhivatal áprilisi vizsgálata szerint a vállalat több ponton megsértette a tisztességes kereskedelmi gyakorlat szabályait. A kínai online piactér európai üzemeltetője több mint 880 millió forintot fizet ki azoknak a magyar fogyasztóknak, akik 2023 novembere és 2024 szeptembere között vásároltak a felületen. Az érintettek fejenként 2 ezer forintos jóvátételt kapnak.

Ismét amerikai támaszpontokat támadott Kuvaitban és Bahreinben az iráni Forradalmi Gárda. Az Egyesült Államok közben már 9. napja folytatja a katonai műveleteket Irán ellen. Maszúd Pezeskján iráni elnök úgy fogalmazott: hazája teljes körű háborúban van az Egyesült Államokkal. A hétvégén jelentősen visszaesett a szoroson áthaladó hajók száma, és csütörtök óta nem észleltek cseppfolyósított földgázt szállító tartályhajót az útvonalon. A Brent nyersolaj hordónkénti ára 3 százalékkal emelkedett, és meghaladja a 90 dollárt.

Az európai gázár március közepe óta a legmagasabb szintre emelkedett az Egyesült Államok és Irán közötti kiéleződő feszültség miatt. A holland gáztőzsdén a jegyzés 4,3 százalékkal, 59 euró 86 centre nőtt megawattóránként.

Az Egyesült Királyságban Andy Burnham, a kormányzó brit Munkáspárt új vezetője lett az új miniszterelnök. A politikust III. Károly formálisan is felkérte a kormányalakításra. Andy Burnham első miniszterelnöki beszédében azt hangsúlyozta: Nagy-Britanniának meg kell győznie a világot arról, hogy képes helyreállítani stabilitását és az elmúlt 40 év legnagyobb változását ígérte az Egyesült Királyságban.

Görögországban felkészültek az idei első hőhullámra, amelyben egyes térségekben 42 Celsius-fokig emelkedhet a hőmérséklet. A hatóságok készültségbe helyezték a katasztrófavédelmet, és arra kérik a lakosságot, hogy a nagy melegben fokozottan figyeljen az egészségügyi kockázatokra és az erdőtüzek megelőzésére. A rendkívüli hőség várhatóan a hét közepéig tart az ország nagy részén.