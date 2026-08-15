Ki rejtette el? Durva aranykincset találtak egy házban

A beszámoló szerint a kelet-flandriai Sint-Gillis-Dendermonde ügyészsége megerősítette, hogy a munkálatokat végző építőipari cég alkalmazottainak bejelentését követően a nagy mennyiségű aranyat a helyi rendőrség lefoglalta és biztonságos helyre szállította.

Az ügyészség nyomozást indított, ugyanis – mint Hanne Ollevier ügyész elmondta – nem tudni, honnan származik a kincs és ki a tulajdonosa.

Az ügyészség célja annak kiderítése, hogy az arany hogyan került oda, és hogy legálisan szerezték-e be – közölte az ügyész, majd hozzátette: a vizsgálat végéig továbbra sem biztos, hogy a ház jelenlegi tulajdonosa, az CAW Oost-Vlaanderen nevű, hajléktalanokat segítő szociális szervezet lesz-e a nagyértékű arany birtokosa.

A szociális szervezet közölte, ha az ügyészség nem talált bűnügyre utaló nyomokat és az arany őket illeti, annak árából tevékenységük bővítését fogják finanszírozni Kelet-Flandria egész területén.

Patrick Feys, a dendermonde-i rendőrség munkatársa arra kért mindenkit, hogy ne menjenek a helyszínre. „Az aranyásók maradjatok távol, már nincs ott semmi látnivaló” – fogalmazott.

Közölte továbbá, hogy az egész területet lefoglalták, a helyszín ráadásul veszélyes is, mert az épületet teljesen lebontják – tette hozzá a helyi rendőség munkatársa a hírportál beszámolója szerint.