Magyar Péter: a legfőbb ügyész mandátumának lezárását javaslom az államfői szerepet ellátó házelnöknek

Velkey György László külügyi államtitkár az Országgyűlés ülésén napirend előtt hosszan beszélt arról, hogy véleménye szerint milyen kockázatokat hordoz, hogy Szijjártó Péter volt külügyminiszter, aki sok százmilliárdos állami támogatásokat lobbizott ki külfüldi nagyvállalatoknak, most átül a kínai BYD egyik vezetői pozíciójába, egy olyan helyre, ahol a kommunista Kína pártjának tagja vezeti a céget, és amely nyilvánvalóan Európa és a mi szövetségi rendszerünkön kívüli szereplő – miközben Szijjártó az „itteni titkok tudója”. Velkey György László azt mondta: felkéri az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságát, hogy üljön össze és vizsgálja ki, milyen nemzetbiztonsági kockázatok következnek Szijjártó Péter helyzetéből.

Magyar Péter miniszterelnök válaszában ezt helyeselte, egyetértett vele, hogy „Szijjártó Péter manővereit visszamenőleg is ki kell vizsgálni”, majd sorolta, melyek azok a tisztségek, amelyeknek vezetőit leváltotta a Tisza-kormány, az államfőtől az Alkotmánybíróság elnökéig.

De van még egy név – mondta Magyar Péter, majd hosszan beszélt Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyészről. Azt mondta:

szerinte a magyar társadalom 90 százaléka egyetért abban, hogy Polt Péter utóda, Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész nem maradhat a helyén.

Nagy Gábor Bálint miatt szerinte semmi nem történt a 600-700 milliárdos jegybanki botrány ügyében, majd arról beszélt: az aranykonvoj ügyében úgy tűnik, súlyos dolgok zajlottak, szerinte az ügyészségen próbálják eltussolni az ügyeket, nehogy elérjen az ügy Orbán Viktorig.

A szolgálatoknál is vizsgálatok zajlanak, de a leggyalázatosabb dolgok a kormányfő szerint a Legfőbb Ügyészségen történhettek.

Ezután Magyar Péter bejelentette:

tisztelettel arra ösztökélem a jelenleg az államfői jogokat gyakorló Forsthoffer Ágnest, az Országgyűlés elnökét, hogy terjessze a Ház elé a jelenlegi legfőbb ügyész mandátumának lezárását, és mi ezt készek leszünk megvitatni

– fogalmazott a miniszterelnök..