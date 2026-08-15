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Bárka a Dunán az MVM Paksi Atomerõmû közelében 2026. augusztus 15-én. Megkezdõdött a bárkák irányított süllyesztése Paksnál az atomerõmû mûködésének fenntartásához szükséges dunai vízszint emelése érdekében.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Apad a Duna, de Paksnál fordult a helyzet: emelkedik a vízszint

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Mindkét partról ütemezetten halad a fenékküszöb építése – közölte szombat este közösségi oldalán a miniszterelnök.

Magyar Péter tájékoztatása szerint csak szombaton 5 ezer tonna kő érkezett Paksra. A Duna előre jelzett apadásával szemben nőtt a vízszint az atomerőműnél, köszönhetően a beállított két 80 méteres bárkának – tette hozzá.

A kormányfő szombat délelőtt Pakson, az atomerőmű hidegvizes csatornája mellett tartott sajtótájékoztatón arról is beszámolt, hogy megkezdődött a bárkák irányított süllyesztése, és a szivattyútelepnél már egy centit emelkedett a vízállás, miközben a Duna fő ágában folyamatos apadás tapasztalható.

Hangsúlyozta: a beavatkozás nélkül vasárnap éjjel olyan alacsony lenne a Duna vízállása, hogy a még két üzemelő turbinából egyet le kellene állítani, később pedig teljes leállás jönne. Ezt akadályozzák meg a bárkák elsüllyesztésével és a fenékküszöb építésével - mondta.

A Duna vízszintjének emelését célzó paksi beruházás megkezdéséről szerdán döntött a kabinet a beérkezett tervek, a várható vízállási adatok és az ismert meteorológiai előrejelzések alapján. A munka két részből áll: egy fenékküszöb kialakításából, amelyhez 145 ezer köbméter követ használnak fel, valamint két, egyenként 80 méteres bárka egymás mellé állításából, rögzítéséből, beforgatásából és irányított süllyesztéséből.

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Kezdőlap    Belföld    Apad a Duna, de Paksnál fordult a helyzet: emelkedik a vízszint

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Apad a Duna, de Paksnál fordult a helyzet: emelkedik a vízszint

Apad a Duna, de Paksnál fordult a helyzet: emelkedik a vízszint

Mindkét partról ütemezetten halad a fenékküszöb építése – közölte szombat este közösségi oldalán a miniszterelnök.
 

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egyetemi docens, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék vezetője
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