Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

Szombat
11.00 Aszódi Attila, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Karának dékánja
14.00 Lakatos Mónika, a HungaroMet éghajlatkutatója, a Magyar Meteorológiai Társaság elnöke
16.00 Bíró Tibor egyetemi tanár, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Környezeti Fenntarthatósági Intézetének vezetője, a Magyar Hidrológiai Társaság alelnöke
18.00 Lakatos Júlia, a Méltányosság Politikaelemző Központ stratégiai igazgatója
23.00 Deák András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet tudományos főmunkatársa
Vasárnap
5.00 Hack Péter jogász, az ELTE emeritus professzora
8.00 Ürge-Vorsatz Diána fizikus, egyetemi professzor, az Éghajlat-változási Kormányközi Testület alelnöke
13.00 Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
14.00 Csörnyei Géza, a Fővárosi Vízművek Zrt. vezérigazgatója
16.00 Sinkó Eszter egészségügyi közgazdász
18.00 Pletser Tamás, az OTP Alapkezelő szenior portfóliómenedzsere
23.00 Bóka János, a Fidesz parlamenti frakciójának vezetője
Hétfő
3.00 Szécsényi Gábor, Az Autó főszerkesztője
5.00 Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője