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Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

Infostart / InfoRádió

A hétvégén az InfoRádióban hallható lesz mások mellett Aszódi Attila, Deák András, Hack Péter, Kaiser Ferenc, Sinkó Eszter és Bóka János is.

Szombat

11.00 Aszódi Attila, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Karának dékánja

14.00 Lakatos Mónika, a HungaroMet éghajlatkutatója, a Magyar Meteorológiai Társaság elnöke

16.00 Bíró Tibor egyetemi tanár, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Környezeti Fenntarthatósági Intézetének vezetője, a Magyar Hidrológiai Társaság alelnöke

18.00 Lakatos Júlia, a Méltányosság Politikaelemző Központ stratégiai igazgatója

23.00 Deák András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet tudományos főmunkatársa

Vasárnap

5.00 Hack Péter jogász, az ELTE emeritus professzora

8.00 Ürge-Vorsatz Diána fizikus, egyetemi professzor, az Éghajlat-változási Kormányközi Testület alelnöke

13.00 Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense

14.00 Csörnyei Géza, a Fővárosi Vízművek Zrt. vezérigazgatója

16.00 Sinkó Eszter egészségügyi közgazdász

18.00 Pletser Tamás, az OTP Alapkezelő szenior portfóliómenedzsere

23.00 Bóka János, a Fidesz parlamenti frakciójának vezetője

Hétfő

3.00 Szécsényi Gábor, Az Autó főszerkesztője

5.00 Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője

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Kezdőlap    Belföld    Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

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