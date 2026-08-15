Tényi István Magyar Péterékért aggódik, vizsgálatot kér

Tényi István szombat délután újabb közérdekű bejelentést tett, ezúttal a Miniszterelnökséghez fordult – derül ki az Index szerkesztőségéhez is eljuttatott dokumentumból.

Az ügyvéd felidézte, hogy a Duna paksi szakaszán fokozott kockázatú ipari és vízi építkezési munkálatok zajlanak. A nyilvánosságra került felvételek alapján ugyanakkor a miniszterelnök és kísérete mentőmellény nélkül tartózkodott egy aktív munkaterületen lévő bárka fedélzetén.

Tényi szerint egy ilyen veszélyes környezetben a megfelelő védőfelszerelés hiánya közvetlen kockázatot jelenthet. Úgy véli, a történtek felvethetik a munkavédelemről szóló törvény, az egyéni védőeszközök használatára vonatkozó EüM-rendelet, valamint a hajózási szabályzat előírásainak figyelmen kívül hagyását.

Az ügyvéd szerint a Duna ezen szakaszán az erős sodrás, a vízmélység és a mederviszonyok miatt különösen indokolt lenne a mentőmellény használata. Hozzátette, hogy a környéken helikopteres műveletek is zajlanak, amelyek a rotorok által keltett légáramlat miatt további kockázatot jelenthetnek a vízi járműveken.

Tényi István szerint az állami vezetőknek a jogszabályok betartásával és a megfelelő védőfelszerelések használatával is példát kell mutatniuk. Ezért azt kéri a Miniszterelnökségtől, hogy vizsgálja meg az esetet, és hívja fel a kormányzati tagok, illetve a helyszínen tartózkodó tisztségviselők figyelmét a vonatkozó munkavédelmi és hajózási előírások következetes betartására.