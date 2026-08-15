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Magyar Péter miniszterelnök paksi sajtótájékoztatóján a Dunán az MVM Paksi Atomerõmû közelében 2026. augusztus 15-én. Megkezdõdött a bárkák irányított süllyesztése Paksnál az atomerõmû mûködésének fenntartásához szükséges dunai vízszint emelése érdekében.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Tényi István Magyar Péterékért aggódik, vizsgálatot kér

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Tényi István a Miniszterelnökséghez fordult, mert aggódik Magyar Péter és kísérete testi épségéért. Az ügyvéd szerint a miniszterelnök és kísérete mentőmellény nélkül tartózkodott egy, a paksi munkaterületen lévő bárkán, ami több munkavédelmi és hajózási előírás betartásával kapcsolatban is aggályokat vethet fel.

Tényi István szombat délután újabb közérdekű bejelentést tett, ezúttal a Miniszterelnökséghez fordult – derül ki az Index szerkesztőségéhez is eljuttatott dokumentumból.

Az ügyvéd felidézte, hogy a Duna paksi szakaszán fokozott kockázatú ipari és vízi építkezési munkálatok zajlanak. A nyilvánosságra került felvételek alapján ugyanakkor a miniszterelnök és kísérete mentőmellény nélkül tartózkodott egy aktív munkaterületen lévő bárka fedélzetén.

Tényi szerint egy ilyen veszélyes környezetben a megfelelő védőfelszerelés hiánya közvetlen kockázatot jelenthet. Úgy véli, a történtek felvethetik a munkavédelemről szóló törvény, az egyéni védőeszközök használatára vonatkozó EüM-rendelet, valamint a hajózási szabályzat előírásainak figyelmen kívül hagyását.

Az ügyvéd szerint a Duna ezen szakaszán az erős sodrás, a vízmélység és a mederviszonyok miatt különösen indokolt lenne a mentőmellény használata. Hozzátette, hogy a környéken helikopteres műveletek is zajlanak, amelyek a rotorok által keltett légáramlat miatt további kockázatot jelenthetnek a vízi járműveken.

Tényi István szerint az állami vezetőknek a jogszabályok betartásával és a megfelelő védőfelszerelések használatával is példát kell mutatniuk. Ezért azt kéri a Miniszterelnökségtől, hogy vizsgálja meg az esetet, és hívja fel a kormányzati tagok, illetve a helyszínen tartózkodó tisztségviselők figyelmét a vonatkozó munkavédelmi és hajózási előírások következetes betartására.

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Szombat megkezdődött a két nyolcvanméteres bárka – amelyeket egy-egy 5 tonnás horgonnyal rögzítettek – elsüllyesztése Paksnál a dunai vízszint emelése érdekében. Közben honvédségi helikpoterek betonkockákat emelnek a vízbe. Magyar Péter miniszterelnök, Gacsályi József, az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató-helyettese és Kádár Pál, a Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója a helyszínen adott tájékoztatást a művelet részleteiről.
 

Tényi István Magyar Péterékért aggódik, vizsgálatot kér

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