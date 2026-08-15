Akcióban a honvédség helikopterei a fenékküszöb építésénél – képek, videó

A Duna alacsony – és várhatóan tovább csökkenő – vízszintje miatt fenékküszöböt építenek a Paksi Atomerőműnél, a létesítmény üzemeltethetőségének fenntartása érdekében. A vízszint gyors emeléséhez elkezdődött két, nyolcvan méter hosszú bárka elsüllyesztése is.

Paks, 2026. augusztus 15. Betonkockát emel a Dunába a honvédség Airbus H225M típusú helikoptere a fenékküszöb építésének munkálatai során az MVM Paksi Atomerõmû közelében 2026. augusztus 15-én. Megkezdõdött a bárkák irányított süllyesztése Paksnál az atomerõmû mûködésének fenntartásához szükséges dunai vízszint emelése érdekében. MTI/Bodnár Boglárka

Szombaton négy honvédségi, Airbus H225-ös helikopter is részt vett a műveletben, betonkockákat emeltek a Dunába.

Az első gépek Magyar Péter reggeli bejelentkezése közben érkezetek meg, hogy az első betonkockát elhelyezték a vízben, ez az alábbi videóban látható: