Akcióban a honvédség helikopterei a fenékküszöb építésénél – képek, videó

A Duna alacsony – és várhatóan tovább csökkenő – vízszintje miatt fenékküszöböt építenek a Paksi Atomerőműnél, a létesítmény üzemeltethetőségének fenntartása érdekében. A vízszint gyors emeléséhez elkezdődött két, nyolcvan méter hosszú bárka elsüllyesztése is.
Szombaton négy honvédségi, Airbus H225-ös helikopter is részt vett a műveletben, betonkockákat emeltek a Dunába.
Az első gépek Magyar Péter reggeli bejelentkezése közben érkezetek meg, hogy az első betonkockát elhelyezték a vízben, ez az alábbi videóban látható: