Átalakul a közmédia: már kedden dönthet a parlament

A Közszolgálati Közalapítvány alapító okiratának visszavonásáról, valamint a Független Közmédia Testület alapító okiratának elfogadásáról, induló vagyona megállapításáról szóló határozati javaslat célja az új közszolgálati médiaszervezeti rendszer megalapozása.

Az indoklás szerint az előterjesztés rendezi a Közszolgálati Közalapítvány megszűnéséhez kapcsolódó alapítói döntéseket, így különösen az alapító okirat visszavonását és a megszűnéskori vagyon jogi sorsát, másrészt megteremti a Független Közmédia Testület és a Független Közmédia Testület Irodája működésének alapító okirati, vagyoni, pénzügyi és átmeneti szervezeti feltételeit.

A június végén elfogadott médiatörvény-módosítás az új közszolgálati média intézményrendszerének a létrehozását az Országgyűlés döntéséhez köti.

A javaslat szerint a Független Közmédia Testület – amely a közszolgálati média- és hírszolgáltatás biztosítására, függetlenségének védelmére létrehozott szerv – a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályok alkalmazásával gazdálkodó jogi személy.

A Független Közmédia Testület Irodája a testület működését, valamint a törvényben meghatározott feladatai ellátását biztosítja.

A testület gyakorolja az Országgyűlés által ráruházott tulajdonosi jogokat a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap átalakulásával létrejövő Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. és a Magyar Távirati Iroda Nonprofit Zrt. felett.

A határozati javaslat július 26-án léphet hatályba.

Az előterjesztő kérte javaslata kivételes eljárásban történő tárgyalását, ha az Országgyűlés ehhez hozzájárul, kedden szavazhatnak arról a képviselők.