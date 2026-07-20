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A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ Alap (MTVA) Kunigunda útjai székháza 2026. július 7-én. Elsötétült az M1 képernyõje, a Kossuth Rádió helyén pedig a Bartók Rádió mûsora hallgatható. Az MTVA frissen megbízott ideiglenes vezérigazgatója, Horváth András, és az általa felkért, ideiglenes szakmai csapat azonnali hatállyal megszüntette a propagandát, leállította a hírszolgáltatást a közmédia minden felületén - közölte az MTVA Sajtó és Marketing Irodája kedden az MTI-vel ezen a napon.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Átalakul a közmédia: már kedden dönthet a parlament

Infostart / MTI

Kedden már el is fogadhatja az Országgyűlés a Független Közmédia Testület alapító okiratát. Az erről szóló országgyűlési határozati javaslatot Hantosi István (Tisza) hétfőn nyújtotta be a parlamentnek, ahhoz kivételességi javaslatot is csatolt.

A Közszolgálati Közalapítvány alapító okiratának visszavonásáról, valamint a Független Közmédia Testület alapító okiratának elfogadásáról, induló vagyona megállapításáról szóló határozati javaslat célja az új közszolgálati médiaszervezeti rendszer megalapozása.

Az indoklás szerint az előterjesztés rendezi a Közszolgálati Közalapítvány megszűnéséhez kapcsolódó alapítói döntéseket, így különösen az alapító okirat visszavonását és a megszűnéskori vagyon jogi sorsát, másrészt megteremti a Független Közmédia Testület és a Független Közmédia Testület Irodája működésének alapító okirati, vagyoni, pénzügyi és átmeneti szervezeti feltételeit.

A június végén elfogadott médiatörvény-módosítás az új közszolgálati média intézményrendszerének a létrehozását az Országgyűlés döntéséhez köti.

A javaslat szerint a Független Közmédia Testület – amely a közszolgálati média- és hírszolgáltatás biztosítására, függetlenségének védelmére létrehozott szerv – a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályok alkalmazásával gazdálkodó jogi személy.

A Független Közmédia Testület Irodája a testület működését, valamint a törvényben meghatározott feladatai ellátását biztosítja.

A testület gyakorolja az Országgyűlés által ráruházott tulajdonosi jogokat a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap átalakulásával létrejövő Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. és a Magyar Távirati Iroda Nonprofit Zrt. felett.

A határozati javaslat július 26-án léphet hatályba.

Az előterjesztő kérte javaslata kivételes eljárásban történő tárgyalását, ha az Országgyűlés ehhez hozzájárul, kedden szavazhatnak arról a képviselők.

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Kezdőlap    Belföld    Átalakul a közmédia: már kedden dönthet a parlament

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