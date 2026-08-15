Szakértő: brutális gyorsasággal avulnak el bizonyos készségeink az AI terjedésével

A mesterséges intelligencia nem csak a mindennapi életünkre van hatással, de a munkaerőpiacot is átalakíthatja. Sokan tartanak attól, hogy a mesterséges intelligencia miatt esetleg megszűnik a munkahelyük. A félelem nem alaptalan: az InfoRádióban Erdélyi Dóra elmondta: az IMF számításai szerint globális szinten a foglalkoztatás csaknem 40 százlék a kitett a mesterséges intelligencia hatásának. egy másik jelentés szerint

2025 és 2030 között körülbelül 170 millió új munkahely jöhet létre, miközben 92 millió jelenlegi pozíció szűnhet meg vagy alakulhat át

az AI hatására, ami nettó 78 milliós munkahelybővülést jelent a következő években.

Hazánkban is felmérték a helyzetet, és egy kutatás szerint mintegy 922 ezer magyar munkahely lehet érintett a mesterséges intelligenciával végzett automatizáció révén, de ez a hatás képzettségek, illetve szektorok szerint eltérő lehet.

„Bizonyos munkavállalói csoportok könnyebben kihasználhatják az AI előnyeit, a hatékonyságnövelés a kezük alá tud dolgozni. Ők főleg a magasabb iskolai végzettséggel, magasabb szakértelemmel rendelkező munkavállalók, akiknek jó digitális és társas kapcsolati készségeik is vannak, és jobban tudnak alkalmazkodni a változó körülményekhez. A szakmákat nézve a fő nyertesek a mesterséges intelligencia gépi tanulásának a specialistái, a fenntarthatósági szakemberek vagy üzleti intelligencia elemzők” – fogalmazott Erdélyi Dóra.

Ugyanakkor a másik emberrel való törődés olyan terület, amit még kevésbé tud kiváltani a mesterséges intelligencia. Ilyen például az egészségügy és az oktatás, bár ezeknek egyes részeit hatékonyságnöveléssel a mesterséges intelligencia is támogatja.

A vállalatok vagy a dolgozók sikeres alkalmazkodásának kulcsa Erdélyi Dóra szerint a továbbképzés és az átképzés. Az új kompetenciák, készségek felvétele akár egyéni szinten, akár vállalati szinten nagyon fontos.

Globális szinten a dolgozók készségeinek átlagosan 40 százaléka elavul, vagy jelentősen átalakul 2025 és 2030 között.

A dolgozók körülbelül 60 százalékának lesz szüksége átképzésre, továbbképzésre nemzetközi riportok és kutatások alapján. A szakértő szerint ezért elengedhetetlen lesz, hogy folyamatosan fejlődjünk, illetve az élethosszig tartó tanulás kap kiemelt szerepet a munkaerőpiac gyors átalakulásában.

A cikk Janovitz Bálint interjúja alapján készült.