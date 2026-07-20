ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
360.64
usd:
315.82
bux:
141227.58
2026. július 20. hétfő Illés
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A győri városháza.
Nyitókép: Győr megyei jogú város honlapja

Alkotmánybírósághoz fordul az egyik magyar nagyváros

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Győr polgármestere alkotmányjogi panaszt nyújt be a szolidaritási adó miatt.

Egyhangúlag megszavazta a győri közgyűlés a hétfői rendkívüli ülésén azt az előterjesztést, amely felhatalmazza Pintér Bence (Tiszta Szívvel a Városért) polgármestert, hogy alkotmányjogi panaszt nyújtson be a szolidaritási adó miatt az Alkotmánybírósághoz – tájékoztatta a Tiszta Szívvel sajtóosztálya hétfőn az MTI-t.

A közgyűlés által tárgyalt előterjesztés indoklása szerint az alkotmányjogi panasz lényege, hogy a 2025-ben az egykori nemzetgazdasági miniszter által kiadott miniszteri rendelet irányadó rendelkezése - különösen az 1. melléklet 298. sora - aránytalanul korlátozza az alaptörvény 32. cikkében biztosított önkormányzati autonómiát, továbbá az önkormányzati vagyon és saját bevételek alkotmányos védelmét, miközben a kötelezettség érvényesítéséhez nem kapcsolódik ténylegesen igénybe vehető rendes jogorvoslat.

„Az okozza a rendelet alkotmányellenességét, hogy az önkormányzat egyik domináns saját bevételi forrásához, a helyi iparűzési adóhoz kapcsolt elvonást a jelenlegi formájában olyan mértékben és olyan eljárásban érvényesíti, amely kiüresíti az önkormányzat pénzügyi autonómiáját” – hangsúlyozta Pintér Bence a testület ülésén elmondott beszédében.

A polgármester jelezte, hogy július 22-én jár le az a 180 napos határidő, amelyen belül alkotmányjogi panasszal támadható a rendelet.

Felidézte, hogy a kormányalakítás óta az új kormány több tagjánál is kezdeményezett tárgyalást a szolidaritási hozzájárulás ügyében, de konkrétumokról még egyszer sem tudtak tárgyalni.

Győr városának október 15-ig csaknem 5 milliárd forintot kellene befizetni, azonban „ha ezt tényleg el kell utalnunk, ezzel a mértékkel, akkor idén feléljük a tartalékainkat, jövőre pedig nincs tovább” – szögezte le.

Pintér Bence hangsúlyozta, hogy továbbra is reméli a tárgyalásos út sikerét.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Alkotmánybírósághoz fordul az egyik magyar nagyváros

győr

szolidaritási adó

pintér bence

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter: a legfőbb ügyész mandátumának lezárását javaslom az államfői szerepet ellátó házelnöknek

Magyar Péter: a legfőbb ügyész mandátumának lezárását javaslom az államfői szerepet ellátó házelnöknek
Velkey György László külügyi államtitkár napirend előtt azt mondta hétfőn a parlamentben, hogy kezdeményezi a nemzetbiztonsági bizottságnál Szijjártó Péter és a BYD ügyeinek nemzetbiztonsági vizsgálatát. Magyar Péter miniszterelnök válaszában támogatta ezt, és hozzátette: arra kéri a jelenleg az államfői jogokat gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnököt, hogy terjessze a Ház elé Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész mandátumának lezárását.
 

Magyar Péter napirend előtt az Országgyűlésben: most átmeneti köztársasági elnököt választunk

A Tisza-frakció közölte, kit lát a legalkalmasabb államfőjelöltnek

„Ilyen defenzívában még nem volt!” – Ellenzéki válaszok Magyar Péternek

Magyar Péter: megszüntetjük a nagyvállalatok adóelkerülését

Itt a Fidesz álláspontja az új államfő kiválasztásáról: nem vesznek részt benne

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Milyen ingatlant érdemes most vásárolni? Balogh László, Inforádió, Aréna
Mitől lesz „szexi” a magyar agrárium? Bóna Szabolcs, Inforádió, Aréna
Miért van szüksége a Fidesznek politikai félfordulatra? Németh Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.20. hétfő, 18:00
Szabados Gábor
sportközgazdász
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kiszivárgott: súlyos ütést vitt be Irán Amerikának - A Pentagon mélyen hallgat

Kiszivárgott: súlyos ütést vitt be Irán Amerikának - A Pentagon mélyen hallgat

Több amerikai helikopter és több tucat katona is megsérült egy jordániai támaszpont elleni iráni támadásban, a Pentagon az incidenst teljesen elhallgatta – tudta meg a New York Times.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Komoly beismerést tett a Mercedes-főnök Toto Wolff: cserbenhagytuk Russell-t, ennek nem kellett volna megrörténnie

Komoly beismerést tett a Mercedes-főnök Toto Wolff: cserbenhagytuk Russell-t, ennek nem kellett volna megrörténnie

Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke elismerte, hogy az istálló cserbenhagyta George Russellt a Belga Nagydíjon.

BBC
Business Sport Travel Science
Andy Burnham pledges cost of living help in first speech as prime minister

Andy Burnham pledges cost of living help in first speech as prime minister

The new PM says he'll set out cost of living measures tomorrow. He also pledges to end rough sleeping, "change politics", and deliver a "10-year plan" for change.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 20. 15:43
Új vezetők a közmédiánál
2026. július 20. 15:31
Magyar Péter: a legfőbb ügyész mandátumának lezárását javaslom az államfői szerepet ellátó házelnöknek
×
×