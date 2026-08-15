Könnyek és ének: így búcsúztak a rajongók Bonnie Tylertől

Gyászolók sorfala mellett haladt végig Mumbles utcáin az énekeső walesi zászlóval letakart koporsóját szállító autó. Többen az énekesnő Total Eclipse of the Heart című világhírű slágerét kezdték el énekelni a jármű közeledtére.

A rendkívül népszerű, jellegzetesen rekedtes hangú Bonnie Tyler 75 éves korában, július 8-án halt meg Portugáliában. Májusban került be egy farói kórházba, ahol egy műtétet követően mesterséges kómába helyezték.

„A halálhíre rettenetesen megrázott, valódi ikon volt” – mondta egy 18 éves rajongó Mumblesben.

A Gaynor Hopkins néven született előadó a walesi Neath-ben nőtt fel, tehetségére egy swansea-i klubban figyeltek fel. Első kislemeze, a Lost in France 1977-ben jelent meg. Az It's a Heartache című country-pop balladája ugyanabban az évben került piacra, és a negyedik helyig kúszott a brit listán, az Egyesült Államokban pedig a harmadik pozícióig jutott.

Mumbles, 2026. augusztus 15. A Bonnie Tyler walesi énekesnõ koporsóját szállító jármû és gyászoló rajongók a Mumbles-ban rendezett búcsúztatásán 2026. augusztus 15-én. A Gaynor Hopkins néven született énekesnõ július 8-án, 75 éves korában hunyt el egy portugál kórházban. MTI/EPA/Dimitris Legakis

Legnagyobb slágere, a rockosabb Total Eclipse of the Heart 1983-ban érkezett, és az Atlanti-óceán mindkét partján az élre ugrott a kislemezlistán.

„Soha nem unom előadni. Szeretem, mert mindig alig várják, hogy elénekeljem” – mondta korábban a BBC Newsnak. A dalt Grammy-díjra jelölték, akárcsak a Faster Than the Speed of Night című nagylemezt, amelyre rákerült, továbbá a Here She Comes című számot is.

Steinman más pop-rock himnuszokat is írt Tylernek, köztük a Holding Out for a Herót, amely 1984-ben a Gumiláb (Footloose) című filmhez készült, később pedig a Shrek 2-ben is elhangzott.

Tavaly Together címmel, két producerrel, David Guettával és Hypatonnal közösen jelentette meg a Total Eclipse of the Heart klubverzióját. Ennek is köszönhetően az eredeti szám – 43 évvel kiadása után – idén átlépte az egymilliárd streamet a Spotify-on.

Többször fellépett Magyarországon, utoljára 2023-ban a Mézesvölgyi Nyár fesztiválon Veresegyházon, de korábban például 2014-ben az alsóörsi Harley-Davidson fesztiválon vagy 2012-ben a Budavári Palotában, a Unique Fesztiválon is láthatta a közönség. Idén júniusra tervezett szegedi koncertjét a Déja Vu Fesztiválon betegsége miatt kellett lemondani.

Temetését hétfőn tartják Swansea-ben.