Horrorbaleset Budapesten, újra kellett éleszteni az aszfalton fekvő motorost

A Balesetinfo (zárt Facebook-csoport) beszámolója szerint egy, a Zsigmond tér felől érkező Ford Fiesta sofőrje a középső sávból akart jobbra kanyarodni, de nem vette észre a buszsávban szabályosan közlekedő Honda Hornet motort.

Az ütközés miatt a motor a járdára sodródott, vezetője és utasa – hírek szerint egy házaspár – lezuhantak róla, a jármű pedig felborulva tovább csúszott, nekiment egy fának, majd egy parkoló autó oldalába csapódott.

A motoros férfi nekicsapódott két, parkolásgátló zöld oszlopnak, emiatt

elvesztette az eszméletét,

a mentők stabilizálták az állapotát – nem megerősített információnk szerint újra is kellett éleszteni –, majd életveszélyes állapotban szállították kórházba.

Felesége a külső sávban landolt és súlyos fejsérülést szenvedett; a beszámoló szerint eleinte még kommunikált, majd később elájult. Rajtuk kívül senki sem sérült meg a balesetben.

A baleset előtt nem sokkal, alig egy kilométerre, négy autó ütközött. Ott is szükség volt a mentőkre. Arról az esetről mi is beszámoltunk az Infostarton.

(Nyitóképünk illusztráció.)