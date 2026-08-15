ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.02
usd:
313.75
bux:
150552.7
2026. augusztus 15. szombat Mária
24 óra Ukrajna Hőség
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Horrorbaleset Budapesten, újra kellett éleszteni az aszfalton fekvő motorost

Infostart

Súlyos baleset történt péntek este az Árpád fejedelem útján a Komjádi Béla utcánál. Emberek feküdtek az aszfalton.

A Balesetinfo (zárt Facebook-csoport) beszámolója szerint egy, a Zsigmond tér felől érkező Ford Fiesta sofőrje a középső sávból akart jobbra kanyarodni, de nem vette észre a buszsávban szabályosan közlekedő Honda Hornet motort.

Az ütközés miatt a motor a járdára sodródott, vezetője és utasa – hírek szerint egy házaspár – lezuhantak róla, a jármű pedig felborulva tovább csúszott, nekiment egy fának, majd egy parkoló autó oldalába csapódott.

A motoros férfi nekicsapódott két, parkolásgátló zöld oszlopnak, emiatt

elvesztette az eszméletét,

a mentők stabilizálták az állapotát – nem megerősített információnk szerint újra is kellett éleszteni –, majd életveszélyes állapotban szállították kórházba.

Felesége a külső sávban landolt és súlyos fejsérülést szenvedett; a beszámoló szerint eleinte még kommunikált, majd később elájult. Rajtuk kívül senki sem sérült meg a balesetben.

A baleset előtt nem sokkal, alig egy kilométerre, négy autó ütközött. Ott is szükség volt a mentőkre. Arról az esetről mi is beszámoltunk az Infostarton.

(Nyitóképünk illusztráció.)

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Horrorbaleset Budapesten, újra kellett éleszteni az aszfalton fekvő motorost

komjádi uszoda

újraélesztés

motorbaleset

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Gyorshajtás, autóelkobzás, e-roller: mit hoz az új KRESZ-szigor? Major Róbert, Inforádió, Aréna
Gyorsítósáv vagy várólista: merre indul az egészségügy? Sinkó Eszter, Inforádió, Aréna
Beavatkozni vagy sem? Inspiráló ipari projektek az Inforádióban - Berzsenyi Miklós
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.17. hétfő, 18:00
Baranya Sándor
egyetemi docens, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tisza-kormány: zajlik a munka Pakson, épül a fenékküszöb a Dunán

Tisza-kormány: zajlik a munka Pakson, épül a fenékküszöb a Dunán

Személycseréket hajtott végre a Tisza-kormány fontos turisztikai, postai honvédelmi és közmédiához kötődő posztokon, többnyire az előző rendszerhez köthető személyeket távolítottak el befolyásos pozíciókból. Vitézy Dávid új lakhatási programot jelentett be, főleg a fiatal diákok támogatását célozva. Pakson közben folyik a válságkezelés, a mai nap találkozott volna Magyar Péter az ellenzéki pártok vezetőivel, de visszautasították a meghívást. Közben reggel megindultak a Duna vízállását szabályozó műveletek: két bárkát süllyesztenek el, feltöltik a medret betonkockákkal és kövekkel. Cikkünk folyamatosan frissül a Tisza-kormány döntéseivel szombaton.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Irtózatos számokat közölt Ukrajna a háborúból: majdnem másfélmillió katona veszett oda, mikor lesz ennek vége?

Irtózatos számokat közölt Ukrajna a háborúból: majdnem másfélmillió katona veszett oda, mikor lesz ennek vége?

Kijev a saját veszteségeit továbbra sem közli, a vezérkar adatai szerint viszont az oroszoknál hatalmas az emberveszteség.

BBC
Business Sport Travel Science
Powerful 7.7-magnitude earthquake kills at least 38 in Indonesia

Powerful 7.7-magnitude earthquake kills at least 38 in Indonesia

A search and rescue operation is under way to find survivors in Flores, an island in eastern Indonesia.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 15. 10:16
Nem akármilyen cipőkbe botlottak a hatóságok
2026. augusztus 15. 09:59
Magyar Péter: három évtizede nem látott komplexitású, nehézségű munka zajlik Paksnál
×
×