A modern szépségideálokat bírálta a pápa

A pápa óva intett attól, hogy az emberek energiát pazaroljanak el olyan dolgokra, amelyek „nem igazán számítanak és nem örökkévalóak”.

„Sokszor találkozik az ember olyanokkal, akiknek arcán megmutatkoznak az évek és a gondok, mégis lelki nyugalmat, jóindulatot és békét sugároznak magukból. Ugyanakkor mások, akik talán külsőre vonzóbbnak látszanak, belülről zordak és ridegek” – fejtette ki a katolikus egyházfő a Mária mennybevétele ünnepe alkalmából elmondott prédikációjában.

Máriát a földi élete végén bekövetkezett mennybevételekor hagyományosan szép, fiatal nőként ábrázolták, és ez a kép szemmel látható ellentétben áll mindazzal, amit a mi tapasztalunk szerint az évek múlása tesz velünk – mondta XIV. Leó. Hozzátette: Mária felmagasztalása arra tanít minket, hogy a valódi szépség nem az öregedés elrejtésének jeleiben rejlik, hanem az örökkévaló szeretet megmutatásában.

A tavalyi évhez hasonlóan XIV. Leó idén is Castel Gandolfó-i nyári rezidenciáján tölti Mária mennybevétele ünnepét, amely Olaszországban az egyik legfontosabb ünnep, egyben a nyári időszak csúcspontja, amikor a városok nagyrészt kiürülnek és az emberek a tengerhez vagy a hegyekbe utaznak.