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A X. kerület egyik legforgalmasabb vasúti átkelőjénél ellenőriztek a rendőrök; drónnal is figyelték a szabálysértőket.
Nyitókép: PoliceHungary/YouTube

Drónnal lesték a sofőröket, döbbenet, mit műveltek többen is – videó

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A X. kerület egyik legforgalmasabb vasúti átkelőjénél ellenőriztek a rendőrök; drónnal is figyelték a szabálysértőket.

A Budapesti Rendőr-Főkapitányság rendőrei a MÁV Vasútbiztonság munkatársaival együttműködve 2026. augusztus 11-én 7 óra és 11 óra között, valamint 12 óra és 14 óra között a X. kerület Keresztúri út és a Jászberényi út kereszteződésénél lévő vasúti átkelőnél végeztek ellenőrzést, melyhez drónt is használtak.

Az átjáró jelzőlámpáinak tilos jelzését hat sofőr hagyta figyelmen kívül, ők összesen 600 ezer forint közigazgatási bírságot kaptak, míg záróvonal átlépése miatt négy gépkocsivezetővel szemben szabtak ki helyszíni bírságot.

Az életveszélyes szabálytalanságok visszaszorítása érdekében a budapesti rendőrök rendszeresen végeznek ilyen ellenőrzéseket – olvasható a police.hu-n.

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Kezdőlap    Belföld    Drónnal lesték a sofőröket, döbbenet, mit műveltek többen is – videó

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