Ne érje váratlanul: nem lehet majd kártyával fizetni és készpénzt felvenni átmenetileg

Az OTP tájékoztatása szerint az első karbantartás augusztus 25-én hajnali 1 órakor kezdődik, és várhatóan másfél órán át tart. Ez idő alatt nem működik a bank kártyás fizetési rendszere, így sem a fizikai üzletekben a POS-terminálokon, sem online nem lehet majd OTP-s bankkártyával tranzakciót indítani. Készpénzt sem lehet felvenni a bankkártyákkal.

Augusztus 30-án újabb leállás következik: éjféltől várhatóan 23:59-ig nem lesz elérhető a Persely szolgáltatás a bank digitális csatornáin.

A bank szerint a fejlesztésekről az ügyfelek időben történő tájékoztatása miatt adnak előzetes információt, és a munkálatok idejére a lakossági és üzleti ügyfelek türelmét kérik – számolt be a Blikk.