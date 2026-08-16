ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.02
usd:
313.75
bux:
150552.7
2026. augusztus 16. vasárnap Ábrahám
24 óra Ukrajna Hőség
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy fiatal hölgy pénzt vesz fel egy ATM-automatából Budapesten.
Nyitókép: Getty Images/urbazon

Ne érje váratlanul: nem lehet majd kártyával fizetni és készpénzt felvenni átmenetileg

Infostart

Fejlesztési munkálatok miatt két alkalommal is korlátozza egyes szolgáltatásait az OTP Bank augusztus végén. Augusztus 25-én hajnalban a kártyás fizetés és a készpénzfelvétel, néhány nappal később pedig a digitális Persely szolgáltatás lesz átmenetileg elérhetetlen.

Az OTP tájékoztatása szerint az első karbantartás augusztus 25-én hajnali 1 órakor kezdődik, és várhatóan másfél órán át tart. Ez idő alatt nem működik a bank kártyás fizetési rendszere, így sem a fizikai üzletekben a POS-terminálokon, sem online nem lehet majd OTP-s bankkártyával tranzakciót indítani. Készpénzt sem lehet felvenni a bankkártyákkal.

Augusztus 30-án újabb leállás következik: éjféltől várhatóan 23:59-ig nem lesz elérhető a Persely szolgáltatás a bank digitális csatornáin.

A bank szerint a fejlesztésekről az ügyfelek időben történő tájékoztatása miatt adnak előzetes információt, és a munkálatok idejére a lakossági és üzleti ügyfelek türelmét kérik – számolt be a Blikk.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Ne érje váratlanul: nem lehet majd kártyával fizetni és készpénzt felvenni átmenetileg

otp

leállás

pénzügyek

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Gyorshajtás, autóelkobzás, e-roller: mit hoz az új KRESZ-szigor? Major Róbert, Inforádió, Aréna
Gyorsítósáv vagy várólista: merre indul az egészségügy? Sinkó Eszter, Inforádió, Aréna
Beavatkozni vagy sem? Inspiráló ipari projektek az Inforádióban - Berzsenyi Miklós
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.17. hétfő, 18:00
Baranya Sándor
egyetemi docens, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Brutális támadás érte Moszkvát: több száz drón lepte el az orosz főváros egét

Brutális támadás érte Moszkvát: több száz drón lepte el az orosz főváros egét

Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester szerint szombat estétől mintegy 600 drón támadta az orosz fővárost, ebből 201-et lelőttek – írja a TASZSZ.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Milliók is üthetik a markát annak, aki itt telepszik le vidéken: csak néhány feltételnek kell megfelelni és már fizet is az önkormányzat

Milliók is üthetik a markát annak, aki itt telepszik le vidéken: csak néhány feltételnek kell megfelelni és már fizet is az önkormányzat

Magyarországon rengeteg településen elérhető letelepedési támogatás, vagy más lakáscélú támogatások. Jellemzően több százezer forintról van szó, de a milliós ajánlat sem ritka.

BBC
Business Sport Travel Science
Rescuers search for survivors of powerful Indonesia earthquake

Rescuers search for survivors of powerful Indonesia earthquake

Officials say a rapid assessment into the impact of the earthquake that destroyed hundreds of buildings and killed 47 is under way.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 16. 07:20
Gyerekek az összeroncsolt autóban, két mentőhelikoptert is riasztottak a vasúti balesethet
2026. augusztus 16. 06:48
Tömegszerencsétlenség az M3-ason, sokan meghaltak a buszbalesetben
×
×