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Nyitókép: Pixabay

A 4iG állami szerződéseit is átvilágítják

Infostart / MTI

Átfogó vizsgálat indul a magyar állam és a 4iG Nyrt., valamint a cégcsoport közvetlen vagy közvetett tulajdonában álló társaságok közötti tulajdonosi, pénzügyi, gazdasági és szerződéses kapcsolatok feltárására – közölte a tudományos és technológiai miniszter Facebook-oldalán szombaton.

Tanács Zoltán arról írt, hogy az elmúlt években a 4iG a magyar állam egyik legjelentősebb stratégiai és informatikai partnerévé vált. Éppen ezért közérdek pontosan látni, hogy milyen szerződések születtek, mennyibe kerültek az adófizetőknek, mit kapott értük az állam, és megfelelően szolgálják-e Magyarország érdekeit – fogalmazott.

A miniszter elsősorban az űripari és informatikai szerződések átvilágításáért felel – írta, hozzátéve, hogy „a közpénz felhasználása nem magánügy. Az államnak pedig jó gazdának kell lennie”.

A pénteken megjelent kormányhatározat szerint a gazdasági és energetikai, a honvédelmi, a pénzügyminiszter, illetve a tudományos és technológiai miniszter az egyes vizsgálatok eredményéről azok lezárását követően adhatnak nyilvános tájékoztatást, és addig az átvilágítás megállapításaival kapcsolatban következtetés nem vonható le.

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Szombat megkezdődött a két nyolcvanméteres bárka – amelyeket egy-egy 5 tonnás horgonnyal rögzítettek – elsüllyesztése Paksnál a dunai vízszint emelése érdekében. Közben honvédségi helikpoterek betonkockákat emelnek a vízbe. Magyar Péter miniszterelnök, Gacsályi József, az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató-helyettese és Kádár Pál, a Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója a helyszínen adott tájékoztatást a művelet részleteiről.
 

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