A 4iG állami szerződéseit is átvilágítják

Tanács Zoltán arról írt, hogy az elmúlt években a 4iG a magyar állam egyik legjelentősebb stratégiai és informatikai partnerévé vált. Éppen ezért közérdek pontosan látni, hogy milyen szerződések születtek, mennyibe kerültek az adófizetőknek, mit kapott értük az állam, és megfelelően szolgálják-e Magyarország érdekeit – fogalmazott.

A miniszter elsősorban az űripari és informatikai szerződések átvilágításáért felel – írta, hozzátéve, hogy „a közpénz felhasználása nem magánügy. Az államnak pedig jó gazdának kell lennie”.

A pénteken megjelent kormányhatározat szerint a gazdasági és energetikai, a honvédelmi, a pénzügyminiszter, illetve a tudományos és technológiai miniszter az egyes vizsgálatok eredményéről azok lezárását követően adhatnak nyilvános tájékoztatást, és addig az átvilágítás megállapításaival kapcsolatban következtetés nem vonható le.