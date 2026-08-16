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Nyitókép: Unsplash.com

Érkezik a csapadékosabb hidegfront – íme, a menetrendet

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Vasárnap még nagyrészt felhőtlen, csapadékmentes időre van kilátás kánikulai meleggel. Azonban estefelé északnyugaton már érződik a közelgő front hatása felhősödés, és néhány zápor képében.

Vasárnap késő délutánig, estig túlnyomóan felhőtlen, száraz időre számíthatunk, napközben is csak a keleti, északkeleti tájakon képződhet átmenetileg kevés gomolyfelhő. Ezt követően északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és a záporok, zivatarok kialakulási esélye is. A délies szelet egyre többfelé kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 32 és 37 fok között várható.

A jövő hét első napjaiban egy hidegfront alakítja az időjárásunkat; hétfőn a Dunántúlra, illetve északnyugatra megérkezik majd a hősösebb légtömeg, így ezeken a területeken 30 fok alatt alakulhatnak a csúcsértékek, miközben az Alföldön továbbra is kevés lesz a felhő és kitart a kánikula. A nyugatról keleti irányba tartó front mentén elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Keddre már az Alföldre is megérkezik a fölfrissülés – derül ki a HungaroMet videós előrejelzéséből.

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