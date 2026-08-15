Fontos üzenetet kaptak a külföldre készülő magyarok

A külügyi tárca vezetője arról írt, hogy az elmúlt napokban érkezett jelentések kisebb-nagyobb erdő- és bozóttüzekről számoltak be Horvátországban, Szerbiában, Montenegróban, Görögországban, Alsó-Ausztriában és Európa más térségeiben is, ezért a külképviseletek és a Konzuli Szolgálat folyamatosan, éjjel-nappal figyeli a helyzetet.

Horvátországban az ország több pontján is voltak kisebb-nagyobb tűzesetek, de késő estig valamennyit sikerült lokalizálni, és bár egyes helyeken a lángok lakott területek közelében voltak, emberélet vagy ingatlan nem került közvetlen veszélybe.

A szombat reggeli jelentés megerősítette, hogy a tüzeket kontroll alatt tartják, és az éjszaka folyamán magyar állampolgártól nem érkezett segítségkérés – tájékoztatott.

A miniszter adatai szerint a Konzuli Szolgálat call centere csak az éjszaka folyamán 170 hívást fogadott, ebből 73 Omiš térségével volt kapcsolatos, de a külképviseleti vonalakon is nagyon sok megkeresést kezelnek. Ezek döntő többsége már nem segítségkérés, hanem tájékoztatáskérés, ami azt is mutatja, hogy az utazók egyre tudatosabban keresik a hiteles információkat - tette hozzá.

Közölte azt is, hogy péntek óta jelentősen megnőtt a konzuli védelemre regisztrálók száma. Egyre többen jelzik előre, hogy mikor és hova utaznak.

„Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy ez baj esetén óriási segítség ahhoz, hogy gyorsan elérjük és tájékoztassuk honfitársainkat”

– fogalmazott.

Orbán Anita bejegyzésében arra kér mindenkit, aki külföldre készül, vagy már külföldön tartózkodik, hogy figyelje rendszeresen a Konzinfo tájékoztatásait, regisztráljon konzuli védelemre, és indulás előtt, illetve a helyszínen is tájékozódjon a helyi viszonyokról és a hatóságok aktuális intézkedéseiről.