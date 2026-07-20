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Nyitókép: Bodnár Boglárka

Polgár Judit: nem vállalom a köztársasági elnöki tisztséget

Infostart / MTI
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Polgár Judit Facebook-oldalán hétfőn este jelentette be, hogy nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót. Magyar Péter miniszterelnök Polgár Judit bejegyzéséhez azt írta, hogy a jövőben is számítanak rá.

Azt írta, élete megtiszteltetésének tartja a kezdeményezők felkérést, rendkívül hálás érte.

„Nagyra tartom a miniszterelnök gesztusát, hogy pártjának meghatározó parlamenti súlya ellenére is független, pártok felett álló jelöltet kért fel köztársasági elnöknek.

Ugyanakkor

nem érzek magamban elég erőt ahhoz, hogy magamra vállaljam egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét, így a felkérésnek nem tudok eleget tenni”

– írta.

Egy új, független és elismert köztársasági elnököt minden tőle telhető módon támogatni fog majd e célok elérésében – tette hozzá Polgár Judit.

Magyar Péter miniszterelnök a poszthoz azt írta: „Kedves Judit! Köszönjük azt a rengeteg mindent, amit Magyarországért tett! Talán sok millió magyar ember nevében mondhatom, hogy ha másként is,

de a jövőben is számítunk Önre”.

Bódis Kriszta, a Tisza parlamenti képviselője, kormánybiztos azt írta, hogy szerinte és az egész frakció, valamint sok tiszás szerint is nagyszerű köztársasági elnök lett volna. „Szomorúan veszem tudomásul, de megértem a döntésed, hiszen rengeteg bántást kaptál, amit egyáltalán nem érdemeltél meg. Remélem találkozunk majd és személyesen is elmondhatom mennyire tisztellek. Szeretettel kívánok sok erőt, és békességet” – írta Bódis Kriszta.

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Kezdőlap    Belföld    Polgár Judit: nem vállalom a köztársasági elnöki tisztséget

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Polgár Judit: nem vállalom a köztársasági elnöki tisztséget

Polgár Judit: nem vállalom a köztársasági elnöki tisztséget
Polgár Judit Facebook-oldalán hétfőn este jelentette be, hogy nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót. Magyar Péter miniszterelnök Polgár Judit bejegyzéséhez azt írta, hogy a jövőben is számítanak rá.
 

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