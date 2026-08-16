ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.02
usd:
313.75
bux:
150552.7
2026. augusztus 16. vasárnap Ábrahám
24 óra Ukrajna Hőség
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pexels.com

Már nem a filléres alternatíva: komoly áremelést jelentett be a kínai óriás

Infostart / MTI

Hivatalosan is bemutatta V4 Pro elnevezésű új mesterségesintelligencia-modelljét a kínai DeepSeek, amely a vállalat korábbi V4 Flash modelljénél jóval magasabb áron érhető el. A fejlesztő szerint az új modell elsősorban az összetett, önállóan végrehajtott feladatokban teljesít jobban.

A V4 Pro egymillió bemeneti tokenenként 1,32 dollárba, egymillió kimeneti tokenenként pedig 3,96 dollárba kerül. Ez a V4 Flash 0,14, illetve 0,28 dolláros árához képest mintegy kilenc-, illetve tizennégyszeres különbséget jelent. A modell API-n keresztül, valamint a DeepSeek alkalmazásában és webes szolgáltatásában is elérhető.

A DeepSeek egyúttal közölte, hogy augusztus 17-től megváltoztatja V4 modelljeinek API-árazását, és csúcsidős, valamint csúcsidőn kívüli díjszabást vezet be. Az új árak modelltől, a token típusától és a használat időpontjától függően 50 és 1100 százalék közötti emelkedést jelentenek a jelenlegi díjakhoz képest.

Elemzők szerint a mostani bejelentés jelentős változást jelez a DeepSeek árpolitikájában. A vállalat a V4 Flash júliusi megjelenése után még alacsony ár mellett ért el versenyképes teljesítményt, és a Flash egyes független tesztekben a V4 Pro korábbi előzetes változatát is megelőzte. A hivatalos V4 Pro azonban már számottevő teljesítményjavulást mutat.

A DeepSeek 2025 elején vált nemzetközileg ismertté R1 modelljével, amely komoly figyelmet keltett azzal, hogy a korábban vártnál alacsonyabb költségű fejlesztéssel is versenyképes mesterségesintelligencia-rendszer létrehozására tett kísérletet. Azóta több kínai technológiai vállalat, köztük az Alibaba, a ByteDance, a Moonshot AI, a Zhipu AI és a MiniMax is jelentős fejlesztésekkel jelent meg a piacon.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Tudomány    Már nem a filléres alternatíva: komoly áremelést jelentett be a kínai óriás

mesterséges intelligencia

ai

deepseek

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Apad a Duna, de Paksnál fordult a helyzet: emelkedik a vízszint

Apad a Duna, de Paksnál fordult a helyzet: emelkedik a vízszint

Mindkét partról ütemezetten halad a fenékküszöb építése – közölte szombat este közösségi oldalán a miniszterelnök.
 

Süllyednek – három évtizede nem látott nehézségű munka kezdődött Paksnál, Magyar Péter tájékoztatott

Tényi István Magyar Péterékért aggódik, vizsgálatot kér

„Két hete szóltunk” – Toroczkai László nekiment Magyar Péter paksi akciójának

Fidesz: Magyar Péter paksi „önfényezése” igazolta a távolmaradásunkat

Akcióban a honvédség helikopterei a fenékküszöb építésénél – képek, videó

VIDEÓ
Gyorshajtás, autóelkobzás, e-roller: mit hoz az új KRESZ-szigor? Major Róbert, Inforádió, Aréna
Gyorsítósáv vagy várólista: merre indul az egészségügy? Sinkó Eszter, Inforádió, Aréna
Beavatkozni vagy sem? Inspiráló ipari projektek az Inforádióban - Berzsenyi Miklós
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.17. hétfő, 18:00
Baranya Sándor
egyetemi docens, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Fenyegető energiaviharban mutatunk irányt a befektetőknek

Fenyegető energiaviharban mutatunk irányt a befektetőknek

Az amerikai-iráni feszültség és a Hormuzi-szoros elhúzódó lezárása olyan globális energiaválsággal fenyeget, amely közvetlenül meghatározza a mindennapjainkat és a befektetési piacokat. Befektetői klubunkon, amelyet 2026. augusztus 27-én rendezünk meg online formában, részletesen elemezzük a geopolitikai helyzetet és annak gazdasági, tőkepiaci következményeit.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kész a milliárdos fociüzlet Liverpoolban: az Amazon és a Facebook alapítója is beszállt Szoboszlaiék csapatába

Kész a milliárdos fociüzlet Liverpoolban: az Amazon és a Facebook alapítója is beszállt Szoboszlaiék csapatába

A befektetők között megtalálható az Amazon alapítója, Jeff Bezos, valamint a Facebook társalapítója is.

BBC
Business Sport Travel Science
Rescuers search for survivors of powerful Indonesia earthquake

Rescuers search for survivors of powerful Indonesia earthquake

Officials say a rapid assessment into the impact of the earthquake that destroyed hundreds of buildings and killed 47 is under way.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 15. 06:55
Két funkciót muszáj bekapcsolnod a telefonodon, hogy megvédd magad
2026. augusztus 15. 05:20
Kimondták az ítéletet a Balatonról
×
×