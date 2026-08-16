Már nem a filléres alternatíva: komoly áremelést jelentett be a kínai óriás

A V4 Pro egymillió bemeneti tokenenként 1,32 dollárba, egymillió kimeneti tokenenként pedig 3,96 dollárba kerül. Ez a V4 Flash 0,14, illetve 0,28 dolláros árához képest mintegy kilenc-, illetve tizennégyszeres különbséget jelent. A modell API-n keresztül, valamint a DeepSeek alkalmazásában és webes szolgáltatásában is elérhető.

A DeepSeek egyúttal közölte, hogy augusztus 17-től megváltoztatja V4 modelljeinek API-árazását, és csúcsidős, valamint csúcsidőn kívüli díjszabást vezet be. Az új árak modelltől, a token típusától és a használat időpontjától függően 50 és 1100 százalék közötti emelkedést jelentenek a jelenlegi díjakhoz képest.

Elemzők szerint a mostani bejelentés jelentős változást jelez a DeepSeek árpolitikájában. A vállalat a V4 Flash júliusi megjelenése után még alacsony ár mellett ért el versenyképes teljesítményt, és a Flash egyes független tesztekben a V4 Pro korábbi előzetes változatát is megelőzte. A hivatalos V4 Pro azonban már számottevő teljesítményjavulást mutat.

A DeepSeek 2025 elején vált nemzetközileg ismertté R1 modelljével, amely komoly figyelmet keltett azzal, hogy a korábban vártnál alacsonyabb költségű fejlesztéssel is versenyképes mesterségesintelligencia-rendszer létrehozására tett kísérletet. Azóta több kínai technológiai vállalat, köztük az Alibaba, a ByteDance, a Moonshot AI, a Zhipu AI és a MiniMax is jelentős fejlesztésekkel jelent meg a piacon.