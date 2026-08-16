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Nyitókép: razerbird/Getty Images

Száznegyvennel is száguldhatott a Siófokon biciklist gázoló fiatal sofőr

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A sofőrnek mindössze két hónapja volt jogosítványa. Őt és az utasait megvédte az autó, az elütött kerékpárosnak azonban esélye sem volt.

Mint arról az Infostart is beszámolt, kedd délután halálra gázoltak egy kerékpáros Siófokon. A biciklis a gépjárművel párhuzamosan haladt, az ütközés után az autó kisodródott és felborult. A biciklis a helyszínen meghalt, a gépjárműben tartózkodó 4 ember megsérült.

Siófok polgármestere, Lengyel Róbert a Facebookon közölte: a balesetet egy 18 éves enyingi lakos okozta, akinek mindössze 2 hónapja volt még csak jogosítványa, és akár 140 kilométer/órával is mehetett az ütközéskor.

A városvezető kiemelte: a sofőrt és utasait megvédte a Mercedes, valamint a drága sportautó komoly biztonsági rendszere, azonban a kerékpárost gyakorlatilag „kivégezték”. Rámutatott, az ehhez hasonló hírek már szinte mindennaposak Magyarországon, ugyanis rengetegen fittyet hánynak a közlekedési szabályokra.

Lengyel Róbert úgy véli, sokkal szigorúbban kellene működnie a szabálysértési őrizetnek a kiemelt és visszaeső szabálysértőknél. Szerinte a rendőrnek a helyszínen be kellene vonnia a jogosítványt, emellett a gépkocsi lefoglalásának és elkobzásának is olajozottan kellene működnie. Rámutatott, a vélelmezett anyagi körülményekre tekintettel olyan bírságtételeket kellene kialakítani, amelyek adott esetben egy sokszoros milliomosnak nem gúnyos mosolyt, hanem komoly visszatartó erőt jelentenének.

A polgármester dühös posztjában a rendőrség létszámának növelését, felszerelésének javítását, és megbecsültségének helyreállítását sürgette. Úgy fogalmazott, hogy múltjából adódóan kénytelen volt végignézni, ahogy a Fidesz-kormányzat leépíti a rendvédelmet, és eléri, hogy a fiatal rendőrök tömegével sokalljanak be. Megjegyezte, szurkol az új kormánynak, hogy mielőbb úrrá tudjon lenni a káoszon.

„Siófok polgármestereként azt mindenképp leszögezem: a baleset- és bűnmegelőzés tekintetében a magunk anyagi és jogszabályi lehetőségeihez mérten eddig is erőn felül igyekeztünk tenni a városban. Ez ezután sem változik. De kell egy megerősödő, az állam által sokkal jobban »megtámogatott« rendőrség, mert anélkül látványos fordulat nem lesz, sem itt, sem az országban úgy általában. Ebben biztos vagyok… A gyászolókkal együtt érzek, az áldozat lelkének békét kívánok…” – zárta gondolatait Lengyel Róbert.

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Kezdőlap    Belföld    Száznegyvennel is száguldhatott a Siófokon biciklist gázoló fiatal sofőr

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