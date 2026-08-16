Száznegyvennel is száguldhatott a Siófokon biciklist gázoló fiatal sofőr

Mint arról az Infostart is beszámolt, kedd délután halálra gázoltak egy kerékpáros Siófokon. A biciklis a gépjárművel párhuzamosan haladt, az ütközés után az autó kisodródott és felborult. A biciklis a helyszínen meghalt, a gépjárműben tartózkodó 4 ember megsérült.

Siófok polgármestere, Lengyel Róbert a Facebookon közölte: a balesetet egy 18 éves enyingi lakos okozta, akinek mindössze 2 hónapja volt még csak jogosítványa, és akár 140 kilométer/órával is mehetett az ütközéskor.

A városvezető kiemelte: a sofőrt és utasait megvédte a Mercedes, valamint a drága sportautó komoly biztonsági rendszere, azonban a kerékpárost gyakorlatilag „kivégezték”. Rámutatott, az ehhez hasonló hírek már szinte mindennaposak Magyarországon, ugyanis rengetegen fittyet hánynak a közlekedési szabályokra.

Lengyel Róbert úgy véli, sokkal szigorúbban kellene működnie a szabálysértési őrizetnek a kiemelt és visszaeső szabálysértőknél. Szerinte a rendőrnek a helyszínen be kellene vonnia a jogosítványt, emellett a gépkocsi lefoglalásának és elkobzásának is olajozottan kellene működnie. Rámutatott, a vélelmezett anyagi körülményekre tekintettel olyan bírságtételeket kellene kialakítani, amelyek adott esetben egy sokszoros milliomosnak nem gúnyos mosolyt, hanem komoly visszatartó erőt jelentenének.

A polgármester dühös posztjában a rendőrség létszámának növelését, felszerelésének javítását, és megbecsültségének helyreállítását sürgette. Úgy fogalmazott, hogy múltjából adódóan kénytelen volt végignézni, ahogy a Fidesz-kormányzat leépíti a rendvédelmet, és eléri, hogy a fiatal rendőrök tömegével sokalljanak be. Megjegyezte, szurkol az új kormánynak, hogy mielőbb úrrá tudjon lenni a káoszon.

„Siófok polgármestereként azt mindenképp leszögezem: a baleset- és bűnmegelőzés tekintetében a magunk anyagi és jogszabályi lehetőségeihez mérten eddig is erőn felül igyekeztünk tenni a városban. Ez ezután sem változik. De kell egy megerősödő, az állam által sokkal jobban »megtámogatott« rendőrség, mert anélkül látványos fordulat nem lesz, sem itt, sem az országban úgy általában. Ebben biztos vagyok… A gyászolókkal együtt érzek, az áldozat lelkének békét kívánok…” – zárta gondolatait Lengyel Róbert.