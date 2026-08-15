Ezüstös magyar siker a párizsi Eb-n, Márton Richárd a dobogón

A 26 éves magyar versenyző 1:54.06 perces egyéni csúccsal csapott célba, míg a szám másik magyarja, Kós Hubert ugyancsak élete legjobbjával, 1:54.89-cel hatodikként zárt.

A számot az olimpiai bajnok francia Léon Marchand nyerte 1:51.72 perccel.

Mindkét magyar egyéni csúccsal került a fináléba, Kós élete addigi legjobbját (1:56.01) majd egy másodperccel megjavítva 1:55.13 perccel a negyedik lett összesítésben, honfitársa pedig hároméves rekordját (1:54.54) átadva a múltnak 1:54.47-tel a második legjobb idővel készülhetett.

Kós a döntőben is nagyon bekezdett és ezúttal még 100-nál is elsőként fordult., Marchand a harmadik hosszon sem tudta leszakítani nagyon magáról, de az utolsó fordulóra már biztosnak tűnt győzelme. Kós a hajrára elfáradt, mindeközben érkezett Márton a tőle szokásos hajrával és tempóról tempóra jött fel, végül pedig nagy egyéni csúccsal fejezte be a távot.

„Ez az úszás egy külön vitrinbe megy. Az idősebbek mondták, hogy mit látnak és mire van szükségem az éremhez. Ennek megfelelően raktam össze az úszásom azzal a módosítással, hogy az utolsó nyolcvanöt méter legyen keményebb. Jókor indítottam a hajrát is, az utolsó három-négy kartempó már nagyon fájt” – nyilatkozott a vegyes zónában Márton, aki Párizs előtt legutóbb a 2023-as fukuokai világbajnokságon volt képes egyéni csúcsra.

„Sok mindent figyeltünk meg a világkupákon, például azt, hogy az Egyesült Államokban mit csinálnak, főleg a két úszás közötti edzésmunkában. Kezdek kicsit idősödni, ezért néha visszafogtuk a dolgokat. Mindketten figyeltünk egymásra” – árulta el a „titkot” Márton, és utalt a Virth Balázzsal való munkára.

Márton a 2022-es római Eb után másodszor ezüstérmes ebben a számban. Mint elmondta, ez az idő hatalmas lendületet ad neki a következő két évre, hiszen ezzel már akár újra álmodhat egy olimpiai döntőről is.

Eredmények:

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