Kigyulladt a vonat utolsó kocsija, menekíteni kellett az utasokat – videó

Tűz ütött ki csütörtök délután egy személyvonat utolsó kocsijában az Arad megyei Iltyó (Ilteu) vasútállomásán – írja a Maszol híradása nyomán az Origo.

A román állami vasúttársaság temesvári kirendeltsége azt közölte: a CFR Călători által üzemeltetett 2030-as számú Regio vonat utolsó kocsijának mosdójában csaptak fel a lángok, majd a helyszínre ezt követően tűzoltókat riasztottak, akik áramtalanították a felsővezetéket, hogy a mentést biztonságos körülmények között végezhessék el.

A lap információi szerint a tűzesetnek nincs sérültje, az utasok biztonságban le tudtak menekülni, a kigyulladt kocsit pedig lekapcsolták a szerelvény többi részéről.

„A vasúti személyzet és a mentőcsapatok jelenleg is a helyzet felszámolásán, valamint a szükséges ellenőrzések elvégzésén dolgoznak. A beavatkozás alakulásáról és a vasúti forgalmat érintő esetleges fennakadásokról a megerősített adatok birtokában később adunk tájékoztatást” – írta közleményében a Román Vasút.

A Facebookon közzétett videón jól látható, ahogy a vasúti kocsiból magasra csapnak ki a lángok, és mindenhol száll a sűrű, fekete füst: