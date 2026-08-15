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Nyitókép: arinahabich/Getty Images

A paksi erőműnél és a szivattyútelepnél is emelkedett a vízállás – a nap hírei

Infostart / InfoRádió

A paksi erőműnél és a szivattyútelepnél is emelkedett a vízállás – jelentette be a kormányfő.  Átfogó vizsgálatot rendelt el a kormány a 4iG Csoport és a magyar állam közötti kapcsolatról. Franciaországban és Belgiumban is nagy kiterjedésű erdőtűz pusztít. Az InfoRádió legfontosabb hírei szombaton.

Megkezdődött a két 80 méteres bárka irányított süllyesztése Paksnál a vízszint emelése érdekében. A kormányfő a ma délelőtti rendkívüli tájékoztatón azt is közölte: az erőműnél, a szivattyútelepnél is emelkedett egy centiméterrel a vízállás. Hozzátette: összesen 145 ezer köbméter követ használnak fel a paksi atomerőmű és Dunaszentbenedek között épülő fenékküszöbhöz. Magyar Péter arról is beszélt, hogy három évtizede nem látott nehézségű munka folyik most az erőműnél. A rövid távú cél, hogy megőrizzék a két üzemelő turbina működését.

A miniszterelnök eredetileg meghívta a tájékoztatóra az ellenzéki pártok vezetőit is, de ők távol maradtak. A Fidesz szerint bebizonyosodott, hogy helyes döntés volt a távolmaradás Magyar Péter paksi önfényező bohóckodásától. A Mi Hazánk elnöke, Toroczkai László Tóth Máté energiajogászt szerette volna delegálni, őt azonban nem engedték be az atomerőmű területére, mivel a meghívás nem neki szólt.

Átfogó vizsgálatot rendelt el a kormány a 4iG Csoport és a magyar állam közötti kapcsolatról – olvasható a péntek esti Magyar Közlönyben. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter arról írt, hogy az elmúlt években a 4iG a magyar állam egyik legjelentősebb stratégiai és informatikai partnerévé vált. Éppen ezért közérdek pontosan látni, hogy milyen szerződések születtek, mennyibe kerültek az adófizetőknek, mit kapott értük az állam, és megfelelően szolgálják-e Magyarország érdekeit.

A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő visszautasít minden olyan állítást, amely szerint jogellenesen jutott volna feladathoz vagy kárt okozott volna az államnak. A társaság a kormány pénteki bejelentésére reagált, amellyel elveszik a konzorciumtól az M6-os autópálya egy szakaszának üzemeltetését, és feljelentést tesznek az ügyben. Az MKIF Zrt. azt írta: nyílt közbeszerzésen, a jogszabályoknak megfelelően nyerte el az M6-os autópálya érintett szakaszának üzemeltetését.

Hárommilliárd forintos költségvetéssel Azbeszt-mentesítési Alapot hoz létre a kormány – derül ki a Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározatból. Az Alap létrehozását még július 24-én jelentette be a kormány. Költségvetését azonnali hatállyal, a Központi Maradványelszámolási Alapból a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium kiadásai közé csoportosították át.

Eddig 209 tankönyvvé nyilvánítási kérelem érkezett a június elején közzétett nyilvános felhívás alapján kiválasztott kiegészítő kiadványokra. Az oktatási és gyermekügyi miniszter azt közölte: közülük 145 esetében az eljárás már sikeresen be is fejeződött. Lannert Judit azt írta: az Oktatási Hivatal tankönyvjegyzéke folyamatosan frissül, így a pedagógusok számára egyre szélesebb és sokszínűbb választék áll rendelkezésre.

Önkéntes tartalékosoknak írt ki pályázatot tanulmányi ösztöndíjra a Honvéd Vezérkar, a pályázatokat szeptember 1-je és 30-a között lehet benyújtani. Az ösztöndíj mértéke a felsőoktatásban tanulók esetében havi 160 ezer forint, a szakképzésben tanulóknak havi 110 ezer forint.

Körültekintésre és konzuli regisztrációra kéri a magyar állampolgárokat az európai tűzvészek miatt a külügyminiszter. Orbán Anita Facebook-posztjában arról írt, hogy Horvátországban az ország több pontján is voltak kisebb-nagyobb tűzesetek, de késő estig valamennyit sikerült lokalizálni, emberélet vagy ingatlan nem került közvetlen veszélybe.

Belgium történetének eddigi legnagyobb erdőtüze pusztít az ország délkeleti részén. A lángok eddig mintegy 1600 hektárnyi természetvédelmi területet emésztettek fel, a környék lakóit pedig felszólították, hogy készüljenek fel otthonaik elhagyására. A térségből egy nyári gyermektábor lakóit már evakuálták.

Franciaország délnyugati részén, továbbterjedt a landes-i fenyőerdőben két nappal ezelőtt kezdődött erdőtűz, amely eddig 1580 hektárt égetett fel. A katasztrófában eddig egyetlen lakóházban sem keletkezett kár, és sérültek sincsenek.

Bécsben tartott demonstrációt a Greenpeace környezetvédelmi szervezet, hogy felhívja a figyelmet az idei hőség okozta halálesetekre. A kancellári hivatal épülete előtt 395 üres széket helyeztek el azoknak az emlékére, akik az idei nyár első hőhulláma következtében vesztették életüket. A természetvédő aktivisták szerint a szárazság, a vízhiány, illetve a bozót- és erdőtüzek feldúlják az emberek és az állatok életét, a politikai felelősök pedig nem képesek megfelelően reagálni a drámai helyzetre.

Számos körülmény nem kedvezett a Sziget fesztiválnak, ezért a látogatottság nem alakultak megfelelően – közölte a fesztivál alapítója. Gerendai Károly felidézte, hogy a tavalyi hatnapos rendezvényen 416 ezer volt a látogatószám, míg idén várhatóan kevesebben, mintegy 350-360 ezren szórakoztak a rendezvény öt+két napján.

Újraindult a forgalom Catania repülőterén, miután augusztus 6-án üzemszünetet kényszerültek elrendelni az Etna kitörése miatt. Ez volt az eddigi leghosszabb üzemszünet 2002 óta a cataniai repülőtéren.

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