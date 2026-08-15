Fidesz: Magyar Péter paksi „önfényezése” igazolta a távolmaradásunkat

A Fidesz kommunikációs igazgatója, Havasi Bertalan szombati közleményében azt írta: bebizonyosodott, hogy helyes döntés volt a távolmaradás Magyar Péter paksi „önfényező Facebook-bohóckodásától”.

Megfogalmazása szerint az esemény a miniszterelnök politikai őrjöngéséről szólt, amelyet szánalmasnak nevezett.

A legnagyobb ellenzéki párt ezt arra reagálva közölte, hogy Magyar Péter kormányfő a helyszínen tartott sajtótájékoztatóján sajnálatosnak és sokatmondónak nevezte, hogy sem a Fidesz, sem más parlamenti pártok vezetői nem fogadták el a meghívását az atomerőmű működését biztosító beruházás bemutatására.