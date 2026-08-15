Élőben – tovább bővült egy fontos térkép

Hegyi Zsolt bejegyzésében hangsúlyozta: az természetes, hogy a MÁV-csoport járatait, a vonatokat, autóbuszokat és HÉV-eket élőben lehet a térképen követni, és így valós időben lehet tájékozódni arról, hogy a járat mikor érkezik az adott megállóba.

A MÁV-csoport járatai mellett a BKK járatai és a Debreceni Közlekedési Vállalat autóbuszai és villamosai is már régóta látszanak ugyanígy valós időben az applikáción – tette hozzá.

Mint mondta: nem olyan régen Miskolc, péntektől pedig már a veszprémi járatok is ugyanígy követhetők és valós időben tervezhetők a MÁVPlusz applikációban.

A vezérigazgató kiemelte: azt szeretnék, ha a MÁVPlusz Magyarország legjobb közösségi közlekedési applikációja lenne, mert minél több járatról tud valós időben válaszolni, annál egyszerűbb megtervezni az utazást.