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Nyitókép: Zsolt Hlinka/Getty Images

Élőben – tovább bővült egy fontos térkép

Infostart / MTI

Miskolc után pénteken a veszprémi járatok is felkerültek a MÁVPlusz térképére – közölte a MÁV-csoport vezérigazgatója Facebook-oldalán szombaton.

Hegyi Zsolt bejegyzésében hangsúlyozta: az természetes, hogy a MÁV-csoport járatait, a vonatokat, autóbuszokat és HÉV-eket élőben lehet a térképen követni, és így valós időben lehet tájékozódni arról, hogy a járat mikor érkezik az adott megállóba.

A MÁV-csoport járatai mellett a BKK járatai és a Debreceni Közlekedési Vállalat autóbuszai és villamosai is már régóta látszanak ugyanígy valós időben az applikáción – tette hozzá.

Mint mondta: nem olyan régen Miskolc, péntektől pedig már a veszprémi járatok is ugyanígy követhetők és valós időben tervezhetők a MÁVPlusz applikációban.

A vezérigazgató kiemelte: azt szeretnék, ha a MÁVPlusz Magyarország legjobb közösségi közlekedési applikációja lenne, mert minél több járatról tud valós időben válaszolni, annál egyszerűbb megtervezni az utazást.

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