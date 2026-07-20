Megvan Forsthoffer Ágnes utóda a házelnöki székben a következő egy hónapra

Az Országgyűlés hétfő délután 140 igen, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodással megválasztotta az ideiglenes házelnököt. Hallerné Nagy Anikó, a Tisza Párt soproni képviselője helyettesíti az Országgyűlés elnökét, Forsthoffer Ágnest, amíg ő a következő hetekben a köztársasági elnök feladatait gyakorolja.

Forsthoffer Ágnes házelnök az alaptörvény szerint Sulyok Tamás köztársasági elnök megbízatásának július 20-ai megszűnésével átvette az államfő feladat- és hatásköreit az új köztársasági elnök hivatalba lépéséig. Az új államfőt a parlamentnek 30 napon belül kell megválasztania.

Hallerné hatalmas megtiszteltetésnek és óriási kihívásnak nevezte, hogy az Országgyűlés hat alelnöke közül őt választotta Forsthoffer a helyettesének. „Igyekszem ezt is, mint eddig minden feladatomat alázattal, szolgálattal, tisztességgel ellátni” – mondta a Facebook-oldalán megosztott videóban a tiszás képviselő, aki a soproni központú, Győr-Moson-Sopron vármegye 4-es választókerületben nyert egyéni mandátumot április 12-én, a regnáló fideszes képviselőt, Barcza Attilát győzte le.

Hallerné feladata lesz, hogy összehívja és vezesse a házbizottsági és parlamenti üléseket, képviselje az Országgyűlést a diplomáciai kapcsolatokban. A házelnök írja alá az Országgyűlés által elfogadott törvényeket, mielőtt elküldi a köztársasági elnöknek – emlékeztet a Telex.