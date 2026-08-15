Nagy változás jön a miniállamban: akár egy nő is a trónra kerülhet

Az öröklési rendben a férfi elsőszülöttség jogát felváltja az abszolút elsőszülöttség. Ez azt jelenti, hogy a jövőben nemtől függetlenül a legidősebb gyerek örökli a trónt és lesz Liechtenstein új fejedelme – állt a Liechtenstein-ház közleményében.

A módosítással azt akarják biztosítani, hogy a legfelkészültebb személy kerüljön a fejedelemség élére, vagyis az uralkodóknak azon fiú- vagy lánygyermekei, akik Vaduzban nőnek fel, és már legifjabb koruktól ismerkednek a Liechtensteini Fejedelemség sajátosságaival – tették hozzá.

A 40 ezres népességű Liechtenstein alkotmányos monarchia, amelynek élén 1989 óta hivatalosan II. János Ádám áll, de a napi ügyeket 2004 óta örököse, Alajos régens herceg intézi. Alajosnak és hitvesének, Bajorországi Zsófiának négy gyereke született, a legidősebb az 1995-ös születésű József Vencel.

Az Ausztria és Svájc között fekvő apró monarchiát alkotó Vaduz 1699-ben, illetve Schellenberg 1712-ben került az Alsó-Ausztriából származó Liechtenstein-ház birtokába. A két terület 1719-ben egyesült és alakult önálló állammá Liechtensteini Fejedelemség néven.