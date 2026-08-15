Aggasztó változáson megy át a Balaton

A tartós kánikula és csapadékhiány miatt az utóbbi napokban felgyorsult a vízszint csökkenése: az elmúlt nyolc napban naponta átlagosan egy centiméterrel lett alacsonyabb a vízállás.

Szombat reggel a siófoki mérőállomásnál 47 centiméteres átlagos vízállást rögzítettek. A tó vizének hőmérséklete továbbra is kellemes, 25 Celsius-fokos volt.

A sekélyebb partszakaszokon a nagy meleg fokozza a párolgást, így a tartós csapadékhiánnyal együtt egyre gyorsabban csökken a Balaton vízszintje – számolt be a Sonline.