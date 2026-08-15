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Egy moló a Balatonnál.
Nyitókép: Getty Images/Zsolt Hlinka

Aggasztó változáson megy át a Balaton

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Már 47 centiméteres a Balaton átlagos vízállása, az elmúlt két hétben kilenc centimétert apadt a tó.

A tartós kánikula és csapadékhiány miatt az utóbbi napokban felgyorsult a vízszint csökkenése: az elmúlt nyolc napban naponta átlagosan egy centiméterrel lett alacsonyabb a vízállás.

Szombat reggel a siófoki mérőállomásnál 47 centiméteres átlagos vízállást rögzítettek. A tó vizének hőmérséklete továbbra is kellemes, 25 Celsius-fokos volt.

A sekélyebb partszakaszokon a nagy meleg fokozza a párolgást, így a tartós csapadékhiánnyal együtt egyre gyorsabban csökken a Balaton vízszintje – számolt be a Sonline.

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Szombat megkezdődött a két nyolcvanméteres bárka – amelyeket egy-egy 5 tonnás horgonnyal rögzítettek – elsüllyesztése Paksnál a dunai vízszint emelése érdekében. Közben honvédségi helikpoterek betonkockákat emelnek a vízbe. Magyar Péter miniszterelnök, Gacsályi József, az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató-helyettese és Kádár Pál, a Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója a helyszínen adott tájékoztatást a művelet részleteiről.
 

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egyetemi docens, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék vezetője
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