Videón egy meghökkentő lopás a Bem rakparton – segítséget kér a rendőrség

A Budapesti Rendőr-főkapitányság II. Kerületi Rendőrkapitányság egyedi azonosító jellel (rendszám) visszaélés bűntett elkövetésének gyanúja miatt indított eljárást ismeretlen tettesek ellen.

A rendelkezésre álló adatok szerint három férfi 2026. július 8-án 20 óra és 2026. július 9-én 18 óra közötti időben a II. kerületben, a Bem rakparton egy leparkolt Tesla gépjármű hatósági jelzését levették, majd a helyszínről azzal együtt elfutottak.

A feltételezett elkövetőkről felvétel készült.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság II. Kerületi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a felvételen látható férfiakat felismeri, személyazonosságukkal, tartózkodási helyükkel vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.