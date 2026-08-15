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Videón egy meghökkentő lopás a Bem rakparton – segítséget kér a rendőrség

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A fővárosi rendőrök egyedi azonosító jellel visszaélés miatt nyomoznak, és keresik a felvételen látható férfiakat.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság II. Kerületi Rendőrkapitányság egyedi azonosító jellel (rendszám) visszaélés bűntett elkövetésének gyanúja miatt indított eljárást ismeretlen tettesek ellen.

A rendelkezésre álló adatok szerint három férfi 2026. július 8-án 20 óra és 2026. július 9-én 18 óra közötti időben a II. kerületben, a Bem rakparton egy leparkolt Tesla gépjármű hatósági jelzését levették, majd a helyszínről azzal együtt elfutottak.

A feltételezett elkövetőkről felvétel készült.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság II. Kerületi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a felvételen látható férfiakat felismeri, személyazonosságukkal, tartózkodási helyükkel vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.

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Szombat megkezdődött a két nyolcvanméteres bárka – amelyeket egy-egy 5 tonnás horgonnyal rögzítettek – elsüllyesztése Paksnál a dunai vízszint emelése érdekében. Közben honvédségi helikpoterek betonkockákat emelnek a vízbe. Magyar Péter miniszterelnök, Gacsályi József, az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató-helyettese és Kádár Pál, a Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója a helyszínen adott tájékoztatást a művelet részleteiről.
 

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egyetemi docens, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék vezetője
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