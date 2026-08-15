ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.02
usd:
313.75
bux:
150552.7
2026. augusztus 15. szombat Mária
24 óra Ukrajna Hőség
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Marokkóból a Spanyolországhoz tartozó Ceutába átjutó migránsok egy ceutai tengerparton 2026. augusztus 2-án. Az elõzõ napokban ötven-hatvanezer ember érkezett illegálisan, túlnyomórészt a tengeren úszva Marokkóból az észak-afrikai ország területébe ékelõdõ spanyol exklávéba, Ceutába, a túlnyomó többségük mostanra visszatért marokkói területre.
Nyitókép: MTI/AP/Antonio Sempere

Hiába figyelmeztték jó előre Madridot a „robbanásveszélyes helyzetre”

Infostart / MTI

A spanyol határőrség hetekkel a ceutai tömeges illegális határátlépések előtt figyelmeztette Madridot, hogy a közösségi médiában megjelent hírek nyomán tömegek indulhatnak a tengeren át a város felé – jelentette szombaton a Reuters hírügynökség a spanyol határőrök szakszervezetére hivatkozva.

A szervezet a hírügynökségnek elmondta, hogy a spanyol kormány figyelmen kívül hagyta a figyelmeztetéseket, amelyekben fokozott éberséget és határozott cselekvést kértek a hatóságoktól.

Rachid Sbihi, a spanyol csendőrség érdekvédelmi szervezetének (AUCG) szóvivője kitért a legfelsőbb bíróság júniusi ítéletének azon értelmezésére, miszerint a gyorsított kitoloncolási eljárás nem vonatkozhat azokra, akik úszva érkeznek, mert nem hágnak át konkrét fizikai akadályt. Mint mondta, az ítélet, az azt felkapó közösségi média, illetve az embercsempészetre szakosodott bűnbandák

„robbanásveszélyes helyzetet idéztek elő”.

A madridi kormány az ítélet körüli, a bűnbandák által terjesztett hamis információkkal magyarázta a kialakult válságot, a belügyminisztérium pedig azon vádakra, amelyek szerint késlekedve lépett volna fel, a hírügynökségnek küldött közleményében emlékeztetett arra, hogy a július 30-i tömeges behatolás után 48 órával – miután a hatóságok „több lehetőséget áttanulmányoztak” – úszó határzárat telepített Ceutánál.

A Reuters a határőrség hat, a válság előtt a ceutai városvezetéshez és rendőrséghez írott levél birtokába jutott, amelyekben a szakszervezet a bírósági ítélet nyomán kialakult „jogi kiskapura” figyelmeztetett és „határozott protokoll” kialakítását sürgette.

A SUP, Spanyolország legnagyobb rendőrszakszervezete emellett az X-en közzétett felhívásában erősítést sürgetett, illetve felhívta a figyelmet arra, hogy a bűnbandák igyekeznek majd úgy Európába juttatni az embereket, hogy a visszaküldési eljárások jogilag a lehető leglassabban menjenek.

A SUP a ceutai rendőrkapitánynak július 23-án küldött, a Reuters birtokába jutott levelében már jelezte, a folyamatos érkezések túl nagy terhet rónak a rendőrökre, és újabb átmeneti szállások megnyitását javasolta. A belügyi tárca a levélre nem válaszolt, egy minisztériumi tisztségviselő pedig az AUGC és a SUP szerint csupán hetekkel későbbre adott időpontot a javaslatok megvitatására.

Az exklávéba alig 24 óra leforgása alatt több mint 70 ezren léptek be.

A spanyol és a marokkói hatóságok 94 halálos áldozatról tudnak, hozzátéve, hogy a többség vízbe fulladt. Emberi jogi szervezetek szerint a halottak száma vélhetően ennél is magasabb.

Marokkó egyike azon észak-afrikai országoknak, amelyek határvédelmét részben az Európai Unió finanszírozza. A támogatás keretében Rabat 2023-ban 152 millió eurót (55 milliárd forint) kapott.

A marokkói kormány közlése szerint a királyság évente mintegy 500 millió eurót (181 milliárd forint) költ az északi határai védelmére, illetve mozgósítást is elrendel, amennyiben tömeges átkelésekre buzdító üzeneteket észlel a közösségi médiában.

Jóllehet a mostani esetben mind a spanyol, mind a marokkói határőrség már július közepétől jelezte az átkelések megnövekedett számát, a határok szigorúbb ellenőrzését több nem kormányzati szervezet, illetve a Reuters szerint csupán két nappal a tömeges érkezések előtt rendelték el.

Riccardo Fabiani, az International Crisis Group (ICG) nevű kutatóközpont észak-afrikai irodavezetője a sajtónak leszögezte: „semmit nem tettek, totális eljárási kudarc történt”.

A sajtónak augusztus 3-án nyilatkozó, neve elhallgatását kérő marokkói kormányzati tisztségviselő azt mondta, a szóban forgó bírósági döntést követően megkérdezték Madridot a lehetséges következményekről. Bár a spanyol kormány válaszát nem közölte, aláhúzta: azok kezelését Marokkó Madrid ügyének tartotta.

„A biztonsági erők létszámának növelése nem oldott volna meg semmit” – tette hozzá.

Marokkó az utóbbi időben többször jelezte, hogy elsősorban az EU felelősségének tartja az illegálisan bevándorolni szándékozók elrettentését.

A spanyol kormány nem követi egyes, a migrációval szemben szigorúbb álláspontot képviselő európai ország példáját, a többi között "emberségesebb megközelítést" hangoztatva. Madrid áprilisban elfogadta az országban legális státusz nélkül élő bevándorlók helyzetének rendkívüli rendezéséről szóló rendelet végső változatát, amely körülbelül félmillió, okmányok nélküli ember helyzetének rendezését célozta.

„Ha Spanyolország bejelenti, hogy kész befogadni mindenkit, miért is kényszerítjük az embereket arra, hogy kerítéseken ugorjanak át vagy a tengerbe vessék magukat? Nyissuk ki a határokat! Ha befogadják őket, kik vagyunk mi, hogy megállítsunk bárkit?” – fogalmazott Abdullatíf Ouahbi, Marokkó igazságügyi minisztere a héten az EFE spanyol hírügynökségnek adott interjújában.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Hiába figyelmeztték jó előre Madridot a „robbanásveszélyes helyzetre”

figyelmeztetés

spanyolország

marokkó

határőrség

illegális határátlépés

ceuta

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nem az a baj, hogy kevés a fa – csapdába sétál Budapest a Főkert szerint

Nem az a baj, hogy kevés a fa – csapdába sétál Budapest a Főkert szerint
A budapesti fák akár harmadát is komolyan veszélyeztetheti a klímaváltozás a következő 15 évben – derül ki egy friss elemzésből. A forróbb, szárazabb nyarak, a vízhiány és a városi környezet egyre nagyobb terhet jelent a növényzetnek – erről beszélt az InfoRádióban Dezsényi Péter, a BKM Főkert Kertészeti Divízió igazgatója.
Süllyednek – három évtizede nem látott nehézségű munka kezdődött Paksnál, Magyar Péter tájékoztatott

Süllyednek – három évtizede nem látott nehézségű munka kezdődött Paksnál, Magyar Péter tájékoztatott

Szombat megkezdődött a két nyolcvanméteres bárka – amelyeket egy-egy 5 tonnás horgonnyal rögzítettek – elsüllyesztése Paksnál a dunai vízszint emelése érdekében. Közben honvédségi helikpoterek betonkockákat emelnek a vízbe. Magyar Péter miniszterelnök, Gacsályi József, az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató-helyettese és Kádár Pál, a Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója a helyszínen adott tájékoztatást a művelet részleteiről.
 

„Két hete szóltunk” – Toroczkai László nekiment Magyar Péter paksi akciójának

Fidesz: Magyar Péter paksi „önfényezése” igazolta a távolmaradásunkat

Akcióban a honvédség helikopterei a fenékküszöb építésénél – képek, videó

VIDEÓ
Gyorshajtás, autóelkobzás, e-roller: mit hoz az új KRESZ-szigor? Major Róbert, Inforádió, Aréna
Gyorsítósáv vagy várólista: merre indul az egészségügy? Sinkó Eszter, Inforádió, Aréna
Beavatkozni vagy sem? Inspiráló ipari projektek az Inforádióban - Berzsenyi Miklós
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.17. hétfő, 18:00
Baranya Sándor
egyetemi docens, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Látszatintézkedéssel takargatják a bajt? Rákkeltő anyagok szivárognak a Dunába Budapesten

Látszatintézkedéssel takargatják a bajt? Rákkeltő anyagok szivárognak a Dunába Budapesten

A Duna augusztusi rekordalacsony vízállása miatt ismét a felszínre kerültek a volt Óbudai Gázgyár területén elásott rákkeltő, mérgező anyagok. Bár a terület tulajdonosa, az MVM megkezdte a kárelhárítást, a szakértők szerint ez csupán tüneti kezelés, amely nem akadályozza meg a folyó folyamatos szennyezését. A mintegy 200 ezer tonnányi szennyezett talaj végleges kármentesítése továbbra is várat magára, miközben az érintett szereplők a legmegfelelőbb technológiáról és a felelősségvállalásról vitatkoznak - jelentette a Telex.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Újabb csavar az augusztus 20-i tűzijáték körül: ez meglepő látvány lesz, itt vannak a részletek

Újabb csavar az augusztus 20-i tűzijáték körül: ez meglepő látvány lesz, itt vannak a részletek

A legnagyobb változás, hogy a hagyományos tűzijáték ezúttal a finálé szerepét tölti be, vagyis a látványos fényfestést és a drónshow-t követi.

BBC
Business Sport Travel Science
Jason Arday death 'tragedy on so many levels' says PM

Jason Arday death 'tragedy on so many levels' says PM

Andy Burnham said the former Cambridge professor's death was a "really sad, sad and sorry state of affairs".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 15. 11:10
Kigyulladt a vonat utolsó kocsija, menekíteni kellett az utasokat – videó
2026. augusztus 15. 10:53
A lángok elől a mélybe vetette magát a nő, a tűzoltók kapták el – videó
×
×