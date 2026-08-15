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Nyitókép: Reinhard Krull/Getty Images

Riasztás riasztás hátán országszerte

Infostart / MTI

Szombat délután is több szabadtéri tűzhöz riasztották a katasztrófavédelem munkatársait országszerte.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) tájékoztatása szerint szerda délután óta dolgoznak a tűzoltók a Veszprém vármegyei Sóly és Öskü között, ahol több száz hektáron bokros terület, lábon álló gabona és fenyves fogott tüzet. Mintegy hetvenkét órával az első bejelentés után ismét feltámadt a szél, az erdőben izzó, füstölgő gócok adnak munkát a tűzoltóknak, akik vadászok és mocsárjáró jármű segítségével jutottak a helyszínre és puttonyfecskendőkkel, kéziszerszámokkal dolgoznak. A területet drónnal derítik fel.

A Heves vármegyei Egerbaktán csaknem hat órán át dolgoztak a tűzoltók, ahol előbb egy telephelyen csaptak fel a lángok, majd a tűz melléképületeket, kerteket, egy járművet és nagyobb szabad területet is elért. Az egri, füzesabonyi és mezőkövesdi hivatásos tűzoltók munkáját civilek és az Agria Speciális Mentő és Tűzoltó Csoport tagjai is segítették.

A Veszprém vármegyei Lovászpatona külterületén tíz hektáron égett az aljnövényzet és száraz fű. Három vármegye hét településének tűzoltói két és fél óra alatt eloltották a tüzet.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Tornyospálcán gyümölcsösben keletkezett tűz. A mintegy öthektáros területen fiatal gyümölcsös, valamint száraz fű kapott lángra a Szőlő utcában. A gyorsan terjedő tüzet a kisvárdai hivatásos tűzoltók fékezték meg, az oltást a gazdák traktorokkal és lajtos kocsikkal segítették.

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Szakáld külterületén száraz fű és trágya égett, a tüzet tiszaújvárosi, mezőcsáti, miskolci és tiszabábolnai tűzoltók oltották el egy munkagép segítségével.

Szegeden, az Odessza lakótelep közelében kigyulladt a vasúti töltés oldala a régi állomásnál, a lángok az erdősávban továbbterjedtek. Hódmezővásárhelyi, szegedi, makói hivatásos, illetve szegedi és sándorfalvai önkéntes tűzoltók körülhatárolták a tüzet. A becslések szerint a tűz egy negyvenhektáros erdőben körülbelül öt hektárt érintett.

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Szombat megkezdődött a két nyolcvanméteres bárka – amelyeket egy-egy 5 tonnás horgonnyal rögzítettek – elsüllyesztése Paksnál a dunai vízszint emelése érdekében. Közben honvédségi helikpoterek betonkockákat emelnek a vízbe. Magyar Péter miniszterelnök, Gacsályi József, az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató-helyettese és Kádár Pál, a Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója a helyszínen adott tájékoztatást a művelet részleteiről.
 

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