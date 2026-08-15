Vereséget szenvedett Trump-adminisztráció a Harvarddal vívott jogi csatában

Richard G. Stearns bíró szerint a szövetségi kormányzat nem tudta hitelt érdemlően igazolni a polgári jogok folytatólagos megsértését a bostoni felsőoktatási intézmény területén, és rámutatott, hogy az idén márciusban beadott kereset főként a 2023-24-es tanulmányi évben történt esetekere hivatkozik, néhány 2025-ös incidenssel.

A bíró megállapítása szerint az ügyek „túlságosan elszigeteltek és időszakosak” voltak ahhoz, hogy bizonyítást nyerjen a polgári jogok tartós megsértése.

A Harvard Egyetem ellen indított szövetségi perben az adminisztráció azt állította, hogy az elit oktatási intézmény nem nyújtott megfelelő védelmet zsidó diákjainak, amikor azok „zaklatásnak, fizikai erőszaknak, üldözésnek, valamint leköpésnek” voltak kitéve a területén tartott palesztinpárti tüntetések idején, a Hamász 2023. október 7-i Izrael elleni támadását követően, az izraeli katonai válasz nyomán.