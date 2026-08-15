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John Harvard angol-amerikai tiszteletes szobra a Harvard Egyetem területén, a Massachusetts állambeli Cambridge-ben 2024. január 3-án. Az elõzõ nap lemondott Claudine Gay, az egyetem rektora, aki az elõzõ hónap elején tartott kongresszusi meghallgatáson két másik vezetõ amerikai egyetem elnökével (rektorával) azt nyilatkozta, a szövegkörnyezettõl függ, vajon az egyetemeiken tartott tüntetéseken elhangzott követelések Izrael eltörlésérõl, a zsidók kiirtásáról az egyetemek mûködési szabályzatába ütköznek-e. A tüntetéseket az Izrael és a Hamász palesztin iszlamista szervezet fegyveres konfliktusa váltotta ki. Gayvel szemben plágiumgyanú is felmerült.
Nyitókép: MTI/EPA/C. J. Gunther

Vereséget szenvedett Trump-adminisztráció a Harvarddal vívott jogi csatában

Infostart / MTI

Egy szövetségi bíró elutasította a Trump-adminisztráció keresetét a Harvard Egyetemen az elmúlt években történt antiszemita incidensek ügyében csütörtökön.

Richard G. Stearns bíró szerint a szövetségi kormányzat nem tudta hitelt érdemlően igazolni a polgári jogok folytatólagos megsértését a bostoni felsőoktatási intézmény területén, és rámutatott, hogy az idén márciusban beadott kereset főként a 2023-24-es tanulmányi évben történt esetekere hivatkozik, néhány 2025-ös incidenssel.

A bíró megállapítása szerint az ügyek „túlságosan elszigeteltek és időszakosak” voltak ahhoz, hogy bizonyítást nyerjen a polgári jogok tartós megsértése.

A Harvard Egyetem ellen indított szövetségi perben az adminisztráció azt állította, hogy az elit oktatási intézmény nem nyújtott megfelelő védelmet zsidó diákjainak, amikor azok „zaklatásnak, fizikai erőszaknak, üldözésnek, valamint leköpésnek” voltak kitéve a területén tartott palesztinpárti tüntetések idején, a Hamász 2023. október 7-i Izrael elleni támadását követően, az izraeli katonai válasz nyomán.

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Kezdőlap    Külföld    Vereséget szenvedett Trump-adminisztráció a Harvarddal vívott jogi csatában

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Szombat megkezdődött a két nyolcvanméteres bárka – amelyeket egy-egy 5 tonnás horgonnyal rögzítettek – elsüllyesztése Paksnál a dunai vízszint emelése érdekében. Közben honvédségi helikpoterek betonkockákat emelnek a vízbe. Magyar Péter miniszterelnök, Gacsályi József, az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató-helyettese és Kádár Pál, a Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója a helyszínen adott tájékoztatást a művelet részleteiről.
 

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