Két funkciót muszáj bekapcsolnod a telefonodon, hogy megvédd magad

A kéretlen üzenetek és a gyanús hívások kiszűrésére mind az iPhone, mind az Android alapú készülékeken (Samsung, Xiaomi, Honor) van lehetőség, ráadásul mindössze két percet vesz igénybe a beállításuk.

Az adathalász és spam SMS-ek blokkolása

iPhone-on a Beállítások / Alkalmazások / Üzenetek menüponton belül az Ismeretlenek és spam résznél kapcsolható be az ismeretlen küldők szűrése.

Androidos készülékeken az Üzenetek applikáció beállításainál, a Védelem és Biztonság menüponton belül aktiválható a spamvédelem, amely automatikusan a spam mappába tereli a gyanús üzeneteket.

A rejtélyes és zaklató hívások elnémítása

iPhone-on a Beállítások / Telefon menüben az ismeretlen hívók némításával elérhető, hogy a nem ismert számról érkező hívások ne zavarják meg a pihenésünket.

Androidon a Telefon alkalmazás beállításai között a Hívásazonosító és spam menüpontban kapcsolható be a spamhívások szűrése, amely jelzi a potenciális csalásokat.

A glamour.hu-n ennél szájbarágósabban írják le a lépéseket.

A képernyőre fel sem ugró gyanús üzenetek és a meg nem csörrenő manipulatív hívások révén nagymértékben csökkenthető annak az esélye, hogy bárki bedőljön a digitális csalók próbálkozásainak.