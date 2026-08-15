Dél-Koreai elnök: helyreállítjuk a szexuálisan kihasznált, megalázott nők becsületét

Szöul helyreállítja a japán hadsereg által szexuális rabszolgaságba kényszerített dél-koreai nők becsületét – jelentette ki I Dzsemjong dél-koreai elnök pénteken, a japán katonaság által a második világháború alatt szexuális rabszolgaságba kényszerített nők nemzetközi emléknapján.

Az áldozatok tiszteletére rendezett megemlékezésen az államfő leszögezte azt is, hogy hazája központi szerepet fog játszani Ázsiában az emberi és női jogok és a béke előmozdításában. Mint mondta,

az egész társadalom feladata, hogy továbbadja a béke üzenetét a jövő generációinak.

Leszögezte azt is, hogy a túlélők fájdalmas, az egész világgal megosztott visszaemlékezései arra tanítják az utódokat, hogy ne engedjenek bekövetkezni egy hasonló tragédiát. „Addig fogok felelősségem teljével dolgozni, amíg minden egyes áldozat visszakapja méltóságát” – tette hozzá.

Az emléknapot azért tartják augusztus 14-én, mert 1991-ben ezen a napon lépett először a nyilvánosság elé egy dél-koreai nő, hogy – több évtized után – beszéljen a vele történekről.

A szexuális rabszolgaság ügye ma is diplomáciai viták forrása Tokió és Szöul között: míg Dél-Korea jóvátételi igényét hangoztatja, Japán azzal érvel, hogy a kártérítési követeléseket rendezték egy 1965-ös szerződésben, amely normalizálta a kapcsolatokat a két ország között.