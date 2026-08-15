ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.02
usd:
313.75
bux:
150552.7
2026. augusztus 15. szombat Mária
24 óra Ukrajna Hőség
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Puszan, 2026. július 20.I Dzsemjong dél-koreai elnök beszédet mond az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete, az UNESCO Világörökségi Bizottsága 48. ülésszakának megnyitóünnepségén a BEXCO kiállítási központban, a dél-koreai Puszanban 2026. július 19-én. A világörökségi egyezményt irányító, 21 tagállamból álló testület július 29-ig ülésezik Dél-Koreában.
Nyitókép: MTI/EPA/AFP pool/Dzsung Jon Dzse

Dél-Koreai elnök: helyreállítjuk a szexuálisan kihasznált, megalázott nők becsületét

Infostart / MTI

A japán hadsereg súlyos atrocitásokat követett el a második világháborúban a dél-koreai lakosság, és különösen a dél-koreai nők ellen, akiket sokszor szexuális rabszolgasorba taszítottak. I Dzsemjong elnök az áldozatok tiszteletére rendezett megemlékezésen kijelentette, hogy országa központi szerepet fog játszani Ázsiában az emberi és női jogok és a béke előmozdításában.

Szöul helyreállítja a japán hadsereg által szexuális rabszolgaságba kényszerített dél-koreai nők becsületét – jelentette ki I Dzsemjong dél-koreai elnök pénteken, a japán katonaság által a második világháború alatt szexuális rabszolgaságba kényszerített nők nemzetközi emléknapján.

Az áldozatok tiszteletére rendezett megemlékezésen az államfő leszögezte azt is, hogy hazája központi szerepet fog játszani Ázsiában az emberi és női jogok és a béke előmozdításában. Mint mondta,

az egész társadalom feladata, hogy továbbadja a béke üzenetét a jövő generációinak.

Leszögezte azt is, hogy a túlélők fájdalmas, az egész világgal megosztott visszaemlékezései arra tanítják az utódokat, hogy ne engedjenek bekövetkezni egy hasonló tragédiát. „Addig fogok felelősségem teljével dolgozni, amíg minden egyes áldozat visszakapja méltóságát” – tette hozzá.

Az emléknapot azért tartják augusztus 14-én, mert 1991-ben ezen a napon lépett először a nyilvánosság elé egy dél-koreai nő, hogy – több évtized után – beszéljen a vele történekről.

A szexuális rabszolgaság ügye ma is diplomáciai viták forrása Tokió és Szöul között: míg Dél-Korea jóvátételi igényét hangoztatja, Japán azzal érvel, hogy a kártérítési követeléseket rendezték egy 1965-ös szerződésben, amely normalizálta a kapcsolatokat a két ország között.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Dél-Koreai elnök: helyreállítjuk a szexuálisan kihasznált, megalázott nők becsületét

dél-korea

elnök

japán

nők

háború

becsület

helyreállítás

szexuális erőszak

i dzsemjong

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Süllyednek – három évtizede nem látott nehézségű munka kezdődött Paksnál, Magyar Péter tájékoztatott

Süllyednek – három évtizede nem látott nehézségű munka kezdődött Paksnál, Magyar Péter tájékoztatott

Szombat megkezdődött a két nyolcvanméteres bárka – amelyeket egy-egy 5 tonnás horgonnyal rögzítettek – elsüllyesztése Paksnál a dunai vízszint emelése érdekében. Közben honvédségi helikpoterek betonkockákat emelnek a vízbe. Magyar Péter miniszterelnök, Gacsályi József, az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató-helyettese és Kádár Pál, a Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója a helyszínen adott tájékoztatást a művelet részleteiről.
 

Tényi István Magyar Péterékért aggódik, vizsgálatot kér

„Két hete szóltunk” – Toroczkai László nekiment Magyar Péter paksi akciójának

Fidesz: Magyar Péter paksi „önfényezése” igazolta a távolmaradásunkat

Akcióban a honvédség helikopterei a fenékküszöb építésénél – képek, videó

VIDEÓ
Gyorshajtás, autóelkobzás, e-roller: mit hoz az új KRESZ-szigor? Major Róbert, Inforádió, Aréna
Gyorsítósáv vagy várólista: merre indul az egészségügy? Sinkó Eszter, Inforádió, Aréna
Beavatkozni vagy sem? Inspiráló ipari projektek az Inforádióban - Berzsenyi Miklós
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.17. hétfő, 18:00
Baranya Sándor
egyetemi docens, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megvan Oroszország következő célpontja, Zelenszkij bajban van - Az ukrán frontról percről percre szombaton

Megvan Oroszország következő célpontja, Zelenszkij bajban van - Az ukrán frontról percről percre szombaton

Oknyomozó anyagok láttak napvilágot, mely szerint Oroszország Dél-Ukrajnára koncentrálná hadműveleteit, hogy Moldova ellen kezdhessen katonai akciót. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök komoly nehézséggel küzd: nem talál embert, aki vállalná az amerikai nagyköveti posztot, mivel nem akarnak Donald Trump elnökkel küzdeni. Közben újabb orosz mozgósítási hullámról pletykálnak, mivel a jelenlegi toborzási rendszer fenntarthatatlan. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szombati eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Lemaradt a Chelsea Európáról, mégis BL-meccsek lehetnek a stadionjában: ukrán csapatot fogadhatnak be

Lemaradt a Chelsea Európáról, mégis BL-meccsek lehetnek a stadionjában: ukrán csapatot fogadhatnak be

Az ukrán Sahtar Donyeck a Chelsea londoni otthonában, a Stamford Bridge-en szeretné megrendezni a Bajnokok Ligája-mérkőzéseit az idei szezonban.

BBC
Business Sport Travel Science
Jason Arday death 'tragedy on so many levels' says PM

Jason Arday death 'tragedy on so many levels' says PM

Andy Burnham says the former Cambridge professor's death is a "really sad, sad and sorry state of affairs".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 15. 17:24
A modern szépségideálokat bírálta a pápa
2026. augusztus 15. 15:25
Hiába figyelmeztték jó előre Madridot a „robbanásveszélyes helyzetre”
×
×