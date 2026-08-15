Fantomfékezés, avagy amikor túl jó egy autó biztonsági rendszere

Statisztikai szempontból nem gyakori, de annál veszélyesebb jelenség, amikor a fejlett vezetéstámogató rendszerekkel (ADAS) felszerelt járművek láthatóan minden valós veszély nélkül hirtelen vészfékezésbe kezdenek. Ez történt a napokban egy európai autópálya-alagúthoz közeledve is, ahol egy belső sávban haladó gépkocsi minden ok nélkül állóra fékezett. A mögötte érkező, normál féktávot tartó, friss jogosítványos sofőr modern, japán gyártmányú autójának automatikus vészfékezője és vezetéstámogató rendszere mentette meg a ráfutásos ütközéstől, ám a helyzetet vélhetően maga az elöl haladó autó fantomfékezése idézte elő – olvasható a kozlekedesbiztonság.kti.hu-n.

A fantomfékezést az autók érzékelői (így a kamerák és a radarok) vagy a szoftver téves értelmezése okozza. A rendszer például az úttestre vetülő árnyékot, illetve egy alagút vagy felüljáró bejáratának szélét akadálynak vélheti, ami miatt azonnali vészreagálást indít.

Az Európai Unió szabályozása értelmében az AEB (a fékrendszer) 2024. július 7-én vált kötelezővé az új személygépjárművekben, és az elvárások azóta tovább szigorodtak: idén júliustól már a gyalogosokat és kerékpárosokat is érzékelniük kell a rendszereknek.

A Hollandiában működő VERN (Hivatásos Sofőrök és Vállalkozók Szövetsége) arra figyelmeztetett, hogy a kötelezően előírt vezetéstámogató rendszerek – mint például az adaptív sebességtartó automatika (ACC) és a vészfékasszisztens (AEBS) –

bizonyos szituációkban növelhetik a baleseti kockázatot.

Elemzéseik szerint a rendszerek hirtelen és kiszámíthatatlan fékezései veszélyforrást teremtenek, különösen a vakmerőbb autósok jelenlétében.

A szövetség rámutatott, hogy bár az AEB műszakilag helyesen reagál, a logikája sokszor ütközik a tapasztalt sofőr megítélésével: a vezető gyakran jobban méri fel a helyzetet, és enyhébb fékezéssel oldaná meg a szituációt, miközben a technológia a maximális beavatkozást választja.

A VERN ezért azt javasolja, hogy kockázatos forgalmi helyzetekben – például zsúfolt, kaotikus közlekedésben vagy hirtelen besorolásoknál – a sofőrök ideiglenesen kapcsolják ki a biztonsági rendszereket, hogy saját tapasztalatukra támaszkodva tartsák kézben a jármű irányítását.