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Márton Viviana a nõi tekvondósok 67 kilogrammos versenyének elõdöntõjében a 2024-es párizsi nyári olimpián a Grand Palais kiállítócsarnokban 2024. augusztus 9-én. Márton Viviana gyõzött, ezzel döntõs.
Nyitókép: Czeglédi Zsolt

Ebben egy magyar lány a világ legjobbja, ikertestvére is ott lohol mögötte

Infostart / MTI

Márton Viviana vezeti augusztusban is a havonta frissülő tekvondós világranglistát és olimpiai rangsort.

A magyar szövetség tájékoztatása szerint a 2024-es ötkarikás bajnok 67 kilogrammban áll az élen az olimpiai kijutásért folyó versengésben, ugyanebben a súlycsoportban ikertestvére, Luana a hetedik.

Márton Viviana a világranglistán két kategóriában is a legjobbak között található: vezet a 67 kilósok között, míg negyedik 62 kilóban, nővére a 67 kg-ban nyolcadik.

A Salim családból az Európa-bajnok Kamilah 46 kg-ban negyedik az olimpiai, 49 kilóban pedig harmadik a világranglistán. Bátyjai közül a világ- és Európa-bajnok Salim Omar Gergely a negyedik az ötkarikások 68 kilós kategóriájában, Salim Sharif Gergely pedig harmadik a világrangsorban a 63 kilogrammosok mezőnyében.

Rajtuk kívül az Eb-bronzérmes Patakfalvy Luca (világranglista: 10., olimpiai ranglista: 17.), továbbá Bailey Kelen (17. és 21.) is előkelő helyen képviseli a piros-fehér-zöld színeket.

A legjobb magyar pozíciók az augusztusi listákon:

olimpiai rangsor:

  • Márton Viviana (67 kg) - 1. hely
  • Salim Omar Gergely (68 kg) - 4. hely
  • Salim Kamilah (49 kg) - 4. hely
  • Márton Luana (67 kg) - 7. hely

világranglista:

  • Márton Viviana (67 kg) - 1. hely
  • Salim Kamilah (46 kg) - 3. hely
  • Salim Sharif Gergely (63 kg) - 3. hely
  • Márton Viviana (62 kg) - 4. hely
  • Márton Luana (67 kg) - 8. hely
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