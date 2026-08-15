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Nyitókép: RobertKovacs/Getty Images

Öten ültek a kocsiban, amikor jött a vonat

Infostart / MTI

Személygépkocsi és vonat ütközött a Nógrád vármegyei Galgagután, a helyszínre mentőhelikoptert és több mentőegységet riasztottak – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szombat este az MTI-vel.

A közlés szerint a Balassagyarmatról Aszódra közlekedő személyvonat oldalról ütközött neki a gépkocsinak, amelyben öten utaztak. A szerelvényen tartózkodóknak nem esett bajuk.

A tűzoltók az autó egy beszorult utasát a mentőszolgálat munkatársaival együtt szabadították ki az összetört járműből.

A Mávinform közlése alapján, a baleset a Kossuth úti, jól működő fénysorompós kereszteződésben történt. A motorkocsi az ütközés miatt egy tengellyel kisiklott. A Balassagyarmat-Aszód vonalon egy időre szünetel a vonatközlekedés, pótlóbuszok viszik az utasokat.

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Szombat megkezdődött a két nyolcvanméteres bárka – amelyeket egy-egy 5 tonnás horgonnyal rögzítettek – elsüllyesztése Paksnál a dunai vízszint emelése érdekében. Közben honvédségi helikpoterek betonkockákat emelnek a vízbe. Magyar Péter miniszterelnök, Gacsályi József, az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató-helyettese és Kádár Pál, a Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója a helyszínen adott tájékoztatást a művelet részleteiről.
 

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