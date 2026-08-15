Öten ültek a kocsiban, amikor jött a vonat

A közlés szerint a Balassagyarmatról Aszódra közlekedő személyvonat oldalról ütközött neki a gépkocsinak, amelyben öten utaztak. A szerelvényen tartózkodóknak nem esett bajuk.

A tűzoltók az autó egy beszorult utasát a mentőszolgálat munkatársaival együtt szabadították ki az összetört járműből.

A Mávinform közlése alapján, a baleset a Kossuth úti, jól működő fénysorompós kereszteződésben történt. A motorkocsi az ütközés miatt egy tengellyel kisiklott. A Balassagyarmat-Aszód vonalon egy időre szünetel a vonatközlekedés, pótlóbuszok viszik az utasokat.