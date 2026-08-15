„Két hete szóltunk” – Toroczkai László nekiment Magyar Péter paksi akciójának

Toroczkai László az MTI-hez szombaton eljuttatott közleményében reagált arra, hogy Magyar Péter kormányfő a helyszínen tartott sajtótájékoztatóján sajnálatosnak és sokatmondónak nevezte, hogy sem a Fidesz, sem más parlamenti pártok vezetői nem fogadták el a meghívását az atomerőmű működését biztosító beruházás bemutatására. Az ellenzéki politikus azt írta, hogy Magyar Péter nem szakmai egyeztetést akart, csak politikai show-t.

Kiemelte, hogy pártja már két hete javasolta a kormányfőnek azokat az intézkedéseket, amelyeket csak most kezdtek el megvalósítani, és így a kieső paksi áramot méregdrága importtal kellett pótolni az esti csúcsidőszakokban.

A Mi Hazánk Mozgalmat szombaton Pakson képviselő Tóth Máté az ellenzéki párt Facebook-oldalán azt közölte, hogy nem engedték Magyar Péter paksi sajtótájékoztatójának helyszínére.

„Hiába jöttünk (...), elállták az utunkat, nem engednek minket oda. A megijedt Magyar Péter azt üzente, hogy a tegnap kiküldött meghívója kizárólag a pártelnököknek szól, miután Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke bejelentette, hogy én fogok érkezni hozzá” – mondta a dunaszentbenedeki partszakaszon készített videóban az energiajogászént ismert ügyvéd. Hozzátette, „világos, miről szól az abszolút filmszínház”, Magyar Péternek nem volt más célja, mint az, hogy elmondhassa, a szabadságát megkezdő Toroczkai László és Orbán Viktor volt miniszterelnök nem foglalkozik az országgal.