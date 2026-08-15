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Az ezüstérmes Sárkány Zalán (b) és az aranyérmes német Johannes Liebmann a férfi 1500 méteres gyorsúszás döntõje végén a párizsi vizes Európa-bajnokságon az olimpiai vizesközpontban 2026. augusztus 15-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Sárkány Zalán országos csúccsal Eb-ezüstérmes

Infostart / MTI

Sárkány Zalán országos csúccsal ezüstérmet nyert 1500 méteres gyorsúszásban szombaton a párizsi Európa-bajnokságon, a német Johannes Liebmann pedig világrekorddal nyert.

Szokolai László tanítványa 14:39.45 perces eredménnyel csapott célba, ezzel a szám másik magyarja, a 14:59.26-tal hatodikként végző Betlehem Dávid 14:40.91-es magyar rekordját adta át a múltnak.

Győzött a 19 éves német Johannes Liebmann 14:26.79 perces világrekorddal.

A leghosszabb medencés szám pénteki előfutamából a 800 méteren bronzérmes Sárkány 14:51.94 perccel a negyedik, a hat nappal ezelőtt befejeződött nyíltvízi küzdelmek során négy érmet, egy aranyat, két ezüstöt és egy bronzot szerző Betlehem pedig 14:57.96-tal a hetedik helyen várta a finálét.

Ahogyan arra számítani lehetett, Johannes Liebmann rögtön a rajt után hatalmas tempót diktált, csak Sárkány tudta tartani vele valamelyest a lépést, a német azonban így is több mint két másodpercre volt tőle a táv egyharmadánál. Betlehem már ekkor jelentős lemaradással tempózott, látszódott, hogy ezen az estén nem szólhat bele a dobogóért zajló csatába.

Sárkány a másik némettel, Oliver Klemettel harcolt a bronzéremért, Liebmann eközben elöl méterekkel haladt az amerikai Bobby Finke két évvel ezelőtt a párizsi olimpia döntőjében felállított 14:30.67-es világcsúcsa előtt. Sárkány és Klemet néhány tizedre volt csak egymástól, de a magyar úszó az utolsó 200 méteren maga mögé utasította riválisát és megszerezte a ezüstérmet.

Mindeközben Liebmann közel négy másodpercet faragott a világrekordon.

Eredmények:
férfi 1500 m gyors,

  • Európa-bajnok: Johannes Liebmann (Németország) 14:26.79 perc - világcsúcs
  • 2. SÁRKÁNY ZALÁN 14:39.45
  • 3. Oliver Klemet (Németország) 14:40.64
  • ...6. BETLEHEM DÁVID 14:59.26
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